Başkan Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili’den Külliye balkonunda sohbet!

12 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 20:17
Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda sohbet etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye'yi ziyaret etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'yi resmî törenle karşıladı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. Başkan Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

(Foto: AA) Başkan Erdoğan (sağda), Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili (solda) (Foto: AA) Başkan Erdoğan (sağda), Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili (solda)

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Ankara'da

