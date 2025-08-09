Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temas! Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.
Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
NE OLMUŞTU?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile İstanbul'da 20-21 Haziran'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere 23 Mart'ta Kahire'yi ziyaret etmişti.
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat'ta Türkiye'ye ikili ziyarette bulunmuştu.
