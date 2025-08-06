A Haber’de çarpıcı iddia: Deprem maskesi altında nükleer test mi? ABD’de Rusya alarmı!

ABD ile Rusya arasında tırmanan jeopolitik gerilim, şimdi de doğa olayları üzerinden yeni bir boyut kazandı. Rusya'nın stratejik askeri hamlelerinden biri olarak görülen "Ölü El" sistemine dair açıklamaların ardından, Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ABD'de alarm zillerini çaldırdı. Amerikan istihbarat servisleri, bu sarsıntının sıradan bir doğa olayı değil, gizli bir nükleer denemenin parçası olabileceği şüphesi üzerinde dururken A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, konuyu değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN PUTİN'E SON UYARI!

Donald Trumpın 8 Ağustos tarihinden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde bir baskı oluşturmaya çalıştığına dikkat çeken A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Steve Witkov'un bu amaçla Moskova'ya gönderildiğine dikkat çekti. Bununla Trump'ın görevini yaptığını ve sorumluluğunu yerine getirdiğini göstermek için attığı bir adım olarak değerlendirildiğini belirten Sapmaz, söyle konuştu:

RUSYA'YA YÖNELİK YENİ YAPTIRIM PAKETİ GÜNDEMDE

ABD Temsilciler Meclisi'nde şu anda bekleyen ve Rusya'ya yönelik yüzde 500 oranında ek tarifeleri içeren bir ambargo paketi bulunuyor. Bu yaptırımlar; Rusya'nın enerji, finans ve teknoloji sektörlerini hedef alıyor. Özellikle Hindistan gibi ülkelerin örnek alınarak, Rus ürünlerine yönelik ek vergiler getirilmesi gündemde. Bununla birlikte, Rusya'nın stratejik kurumları da doğrudan hedefleniyor.

ALİYEV VE PAŞİNYAN BEYAZ SARAY'A DAVETLİ

Türkiye'yi ve bölgeyi yakından ilgilendiren bir gelişmenin daha olduğunun altını çizen Sapmaz, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray'a davet edilmeleri. Liderlerin, Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu buluşma yalnızca Putin'e değil, aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sembolik bir mesaj olarak da değerlendiriliyor.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA SERT MESAJ

Peki, bu gelişmelerin "Netanyahu" ile ne ilgisi var?

Donald Trump, Netanyahu'nun politikalarının kendi "Barış Doktrini"ni baltaladığını düşünüyor. Özellikle Azerbaycan ile İsrail arasındaki yakın ilişkiler, Trump'ı rahatsız eden unsurlar arasında. Azerbaycan'da faaliyet gösteren ve ABD'nin BlackRock ile Aladdin gibi savunma sanayi şirketleriyle ortak çalışan yapılar dikkat çekiyor. Bu şirketlerin, bölgedeki İran ve Ermenistan politikaları üzerinde etkisi olduğu belirtiliyor. Donald Trump Netenyahu'nun, birçok politikalarından kendisinin Barış doktrini misyonunu baltalayan politikalarından son derece rahatsız. Amerikan medyası savunma ve istihbaratçı çevreler bunlara çok dikkat çekiyorlar

TRUMP'TAN ERDOĞAN ÜZERİNDEN BÖLGE HAMLESİ

Öte yandan Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden bölgede Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack üzerinden bir şekillenmeye gitmek istiyor. Yani bir anlamda bölgeye barış getirerek Netanyahu'yu durdurmaya çalışıyor ama kendisinin de dediği gibi durduramıyor sık sık da rahatsızlığını dile getiriyor" dedi.

DEPREM Mİ NÜKLEER DENEME Mİ?

Sapmaz, geçtiğimiz günlerde Medbedev'in açıkladığı "Ölü El" senaryosunun ardından Beyaz Saray'ın başka bir konuda daha büyük bir rahatsızlık yaşadığını ve araştırma içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Şimdi başka bir iddia daha var ki, bu da oldukça önemli: "Ölü El" sisteminin devreye girmesinin ardından Beyaz Saray'da ciddi bir rahatsızlık oluştu. Kamçatka'da meydana gelen depremin ardından, ABD'yi de etkileyen çeşitli doğa olayları yaşandı. Örneğin, Arizona'da hava sıcaklıkları 49 dereceye kadar yükseldi; New York'ta ise 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tüm bu sıra dışı gelişmeler, Pentagon ve Amerikan istihbarat servisleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu olayların ardında bir nükleer test yapılmış olabileceğine dair ciddi şüpheler bulunuyor. Özellikle Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi, istihbarat servisleri tarafından doğal değil, yapay bir nükleer testin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Amerikan istihbaratı bu durumu derinlemesine analiz ediyor ve üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Pentagon'un uyduları, şu anda Rusya ve özellikle Kamçatka bölgesi üzerinde yoğun şekilde gözlem yapmayı sürdürüyor.

Donald Trump ise olası felaketlerin önüne geçebilmek amacıyla Steve Witkov'u bir kez daha Putin'le görüşmeye gönderdi ve ona çok özel mesajlar iletti."