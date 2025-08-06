Deprem maskesi altında nükleer test mi? A Haber’de çarpıcı iddia!

ABD ile Rusya arasındaki gerilim hız kesmeden sürerken, bölgesel gelişmeler de alarm seviyesine yükseldi. ABD gündemini sarsan çarpıcı bir iddiaya göre, Rusya’nın “Ölü El” sistemine dair çıkışının ardından Amerikan istihbarat birimleri yeni bir olasılığı araştırıyor: Doğa olayları kisvesi altında gerçekleştirilen nükleer denemeler. A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz’ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre, Rusya’nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin arkasında nükleer bir test olabileceği şüphesi var. Sapmaz, “Pentagon’un uyduları, şu anda Rusya ve özellikle Kamçatka bölgesi üzerinde yoğun şekilde gözlem yapıyor” diyerek Washington’daki endişenin boyutuna dikkat çekti.