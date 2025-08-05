Trump’a yönelik Rusya iddialarında kritik gelişme: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti

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RUSYA SORUŞTURMASI NEDİR?

2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları üzerine, 2017 yılında özel yetkili savcı Robert Mueller, Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetlerini araştırmak üzere görevlendirilmişti. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturma sonunda Trump hakkında suçlayıcı delil bulunamamış ve dosya kapanmıştı.

Ancak Trump'ın 2023 yılında yeniden başkan seçilmesinin ardından, Adalet Bakanlığı John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atayarak soruşturmanın kökenlerini incelemeye devam ediyor. Durham'ın yürüttüğü soruşturmada bazı kişilerin delillerle oynadığı ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıkları itiraf edildi. Ayrıca, soruşturmaya temel oluşturan Steele dosyasının Demokratlar tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.