05 Ağustos 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Trump’a yönelik Rusya iddialarında kritik gelişme: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti

Trump’a yönelik Rusya iddialarında kritik gelişme: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.08.2025 01:00 Güncelleme: 05.08.2025 01:41
ABONE OL
Trump’a yönelik Rusya iddialarında kritik gelişme: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti

Trump hakkındaki “Rusya bağlantısı” iddiaları yeni bir sürece giriyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın, Başkan Donald Trump hakkında Rusya ile ilişkilendirmeye yönelik soruşturmayla ilgili hukuki süreci başlattığı ileri sürüldü.

Fox News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Adalet Bakanı Pam Bondi, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın yaptığı suç duyurusu üzerine bakanlık personeline harekete geçmeleri talimatını verdi. Bondi, imzalı bir mektupla ismi açıklanmayan bir federal savcıya "Rusya soruşturması" ile ilgili hukuki süreci başlatma yetkisi verdi. Savcının, olası bir iddianame hazırlanması için bakanlığın delillerini büyük jüriye sunması bekleniyor.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

RUSYA SORUŞTURMASI NEDİR?

2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları üzerine, 2017 yılında özel yetkili savcı Robert Mueller, Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetlerini araştırmak üzere görevlendirilmişti. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturma sonunda Trump hakkında suçlayıcı delil bulunamamış ve dosya kapanmıştı.

Ancak Trump'ın 2023 yılında yeniden başkan seçilmesinin ardından, Adalet Bakanlığı John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atayarak soruşturmanın kökenlerini incelemeye devam ediyor. Durham'ın yürüttüğü soruşturmada bazı kişilerin delillerle oynadığı ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıkları itiraf edildi. Ayrıca, soruşturmaya temel oluşturan Steele dosyasının Demokratlar tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’a yönelik Rusya iddialarında kritik gelişme: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti Trump’a yönelik Rusya iddialarında kritik gelişme: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti Trump’a yönelik Rusya iddialarında kritik gelişme: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör