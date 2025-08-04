Trump’tan Hindistan’a Rusya cezası: Vergi tarifesi önemli düzeyde artacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya- Ukrayna savaşındaki duyarsızlığı ve Moskova hükümetinden satın aldığı petrol nedeniyle ülkeye vergi tarifesini artıracağını duyurdu.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına işaret eden Trump, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA DUYARSIZLIK GEREKÇESİYLE VERGİ TARİFESİ ARTIRILACAK

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.