Gazze Mahkemesi Başkanı Falk A Haber'de: İsrail Gazze'de topyekun işgal peşinde
Gazze’de insanlık krizi her geçen gün derinleşirken, İsrail ordusu masum sivillerin üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor. Bombardımanlarla yıkılan şehir, şimdi de bilinçli olarak yayılan açlık ve salgınla boğuşuyor. Uluslararası kamuoyu ise bu vahşeti yalnızca izlemekle yetiniyor. A Haber’e bağlanan Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk, “Gazze’ye sessiz kalanlar tarihte kötü hatırlanacak” diyerek, Birleşmiş Milletlerin hiçbir adım atmamasını sert bir dille eleştirdi. Falk’a göre İsrail’in hedefi sadece bir çatışmayı kazanmak değil; Filistin halkını sistematik biçimde silmek, bölgede kendi hegemonyasını kalıcı kılmak. “Gazze’de ölüm planlı, sessizlik bilinçli” sözleriyle tabloyu özetleyen Falk, dünyanın suskunluğunu 21. yüzyılın en büyük utancı olarak tanımladı.
Gazze'de insanlık dramı büyüyerek devam ederken, İsrail ordusu sivillerin üzerine füze yağdırmaya devam ediyor. Bölgede yaşanan utanç verici tablo, bombardımanların ardından şimdi de açlık ve salgın hastalıklarla daha da derinleşiyor. A Haber'e bağlanan Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk, yaptığı değerlendirmelerde "Gazze'ye sessiz kalanlar, tarihte kötü hatırlanacak" diyerek, Birleşmiş Milletlerin yaşanan felaket karşısında hiçbir aksiyon almadığını vurguladı.
KATLİAM, AÇLIK VE SESSİZLİK
"Bebekler ve çocuklar şu an açlıktan ölürken, dünyanın bu yaşananlara sadece seyirci kalmasını nasıl açıklayabiliriz?" sorusuna Richard Falk şu yanıtı verdi:
"Bu çok zor bir soru. Dünya hükümetlerinin ve Birleşmiş Milletlerin, 22 ay geçmesine rağmen herhangi bir karar alamamış olması ve bu korkunç soykırımı durduramaması oldukça üzücü. Şu anda gelinen noktada, açlık, hastalık ve salgınlar isteyerek ve bilinçli bir şekilde yayılıyor.
Tam anlamıyla 21. yüzyılda insanlığın utanç anını yaşıyoruz. Hiçbir şey yapılmıyor; sadece izleniyor. Bu da işlenen suça dolaylı yoldan ortaklık anlamına geliyor. Süregelen kötü politikalar içinde dünya sadece izlemekle yetiniyor."
GAZZE KATLİAMCILARI NEDEN HESAP VERMİYOR?
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak bu karara rağmen, özellikle Netanyahu bazı ülkelere ziyaretlerde bulunmayı sürdürüyor. Bu durumda, tutuklama kararını uygulamayan ancak UCM'ye taraf olan ülkeler hakkında gelecekte hukuki bir işlem yapılması mümkün mü?
Falk bu soruya şöyle yanıt verdi:
"Uluslararası hukuk sistemine ve mahkemelere yeterince saygı duyulmadığını görüyoruz. Uzun süredir süren soruşturmalara rağmen, UCM üzerinden İsrail ve ABD'nin uygulamalarına karşı bir duruş sergilenmeye çalışılıyor. Ancak hesap verilebilirlik adına yapılan tüm girişimlerin ciddi darbeler aldığını da gözlemliyoruz. Ne yazık ki bu suçları işleyen liderlerin artık hesap vermeyecekleri bir anlayış hâkim.
Tüm bu suçlara rağmen, Birleşmiş Milletlerden somut bir adım yok. Sadece sivil toplum kuruluşlarının ve halkların gösterdiği tepkiler var; resmi kurumlardan herhangi bir aksiyon söz konusu değil."
"İSRAİL'İN ORTADOĞU'DA BATI'YI TEMSİL ETTİĞİ İNANCI VAR"
"İSRAİL ORTADOĞU'DA BATI'YI TEMSİL EDİYOR BAKIŞI"
"ABD ve Avrupa ülkeleri neden İsrail'e koşulsuz destek sağlıyor?" sorusunu da değerlendiren Falk şu ifadeleri kullandı:
"Bu çok karmaşık bir konu. Bir yandan, yerel Siyonist lobilerin hükümetler üzerinde ciddi baskı kurduğunu söyleyebiliriz. Bu baskı, İsrail'e destek verilmesini zorunlu kılıyor. Diğer yandan, İsrail'in Ortadoğu'da Batı'yı temsil ettiği yönünde bir inanç da mevcut.
Ama aslında Gazze'de yaşananlar, uygarlık adına büyük bir çöküştür. Bu saldırılar, yalnızca İsrail-Filistin çatışmasını sonlandırmak için değil, Filistin'i politik bir aktör olarak tamamen silmek, hatta mümkünse ortadan kaldırmak amacıyla yapılıyor.
İsrail kendi hegemonyasını kurmak istiyor. Tüm bu suçlara rağmen, Gazze'nin geleceğini belirleme konusunda hâlâ hak sahibi gibi davranıyor.
İsrail, Yahudi üstünlüğüne dayalı bir devlet yapısı arzularken, Filistinliler insan haklarına ve eşitliğe dayalı laik bir yapı istiyor."
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