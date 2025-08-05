Gazze Mahkemesi Başkanı Falk A Haber’de: İsrail Gazze’de topyekun işgal peşinde

Gazze'de insanlık dramı büyüyerek devam ederken, İsrail ordusu sivillerin üzerine füze yağdırmaya devam ediyor. Bölgede yaşanan utanç verici tablo, bombardımanların ardından şimdi de açlık ve salgın hastalıklarla daha da derinleşiyor. A Haber'e bağlanan Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk, yaptığı değerlendirmelerde "Gazze'ye sessiz kalanlar, tarihte kötü hatırlanacak" diyerek, Birleşmiş Milletlerin yaşanan felaket karşısında hiçbir aksiyon almadığını vurguladı.

KATLİAM, AÇLIK VE SESSİZLİK

"Bebekler ve çocuklar şu an açlıktan ölürken, dünyanın bu yaşananlara sadece seyirci kalmasını nasıl açıklayabiliriz?" sorusuna Richard Falk şu yanıtı verdi:

"Bu çok zor bir soru. Dünya hükümetlerinin ve Birleşmiş Milletlerin, 22 ay geçmesine rağmen herhangi bir karar alamamış olması ve bu korkunç soykırımı durduramaması oldukça üzücü. Şu anda gelinen noktada, açlık, hastalık ve salgınlar isteyerek ve bilinçli bir şekilde yayılıyor.

Tam anlamıyla 21. yüzyılda insanlığın utanç anını yaşıyoruz. Hiçbir şey yapılmıyor; sadece izleniyor. Bu da işlenen suça dolaylı yoldan ortaklık anlamına geliyor. Süregelen kötü politikalar içinde dünya sadece izlemekle yetiniyor."