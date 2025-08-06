Trump’ın skandal Gazze açıklaması sonrası A Haber’de çarpıcı yorum: Amaç tüm sorumluluğu Netanyahu’ya atmak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeni bir boyut kazandı. Yüzlerce hava saldırısıyla binlerce sivili katleden İsrail ordusu, şimdi de açlığı bir silaha dönüştürdü. Bombardımanların ardından yardım koridorlarını kapatan İsrail, temel gıda ve insani ihtiyaçların bölgeye ulaşmasını engelliyor. Açlıkla terbiye etme stratejisi, Filistin halkını yavaş ama sistematik bir şekilde tüketmeye yönelik yeni bir savaş yöntemi olarak dikkat çekiyor. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu insani felakete ilişkin bir skandal açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Gazze'deki işgal planıyla ilgili "Bu İsrail'in işi" diyen Trump, tepkilerin hedefi oldu.

MAHKEMELERİ TANIMAYAN BİR DEVLET

İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımadığını defalarca beyan ettiğini hatırlatan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Murat Genç, bu durumun, İsrail'in uluslararası hukuk normlarına karşı açık bir tavır içinde olduğunun göstergesi olduğunu belirtti. Konuşmasına Cenevre Sözleşmesi'ne değinerek sürdüren Genç, "Gazze'de yaşananlar, 1949'daki düzenlemeler çerçevesinde doğrudan bir savaş suçu niteliği taşıyor" diyerek şu ifadeleri kullandı: