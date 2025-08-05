05 Ağustos 2025, Salı
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Tump Zelenskiy ile "Rusya'ya yönelik yaptırımları" görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.08.2025 17:42
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Tump Zelenskiy ile Rusya’ya yönelik yaptırımları görüştü!

ABD Başkanı Trump Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımlar ele alındı.

ABD Başkanı Trump Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımlar ele alındı.

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Tump Zelenskiy ile Rusya’ya yönelik yaptırımları görüştü! Tump Zelenskiy ile Rusya’ya yönelik yaptırımları görüştü! Tump Zelenskiy ile Rusya’ya yönelik yaptırımları görüştü!
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