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Yolsuzluğa bantlı kamera önleminde yeni gelişme! Oteldeki toplantıdan yeni görüntüler ilk kez A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 25.05.2025 21:57 Güncelleme: 25.05.2025 22:46
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Yolsuzluğa bantlı kamera önleminde yeni gelişme! Oteldeki toplantıdan yeni görüntüler ilk kez A Haber’de

CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen isimlerle İstanbul'da bir otelde yaptığı görüşmenin görüntüleri tepkilerin odağına yerleşmişti. O görüntülerde güvenlik görevlisinin oteldeki kameraları bantlaması skandalı büyük yankı uyandırmıştı. İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarına ilişkin yeni görüntüler ise ilk kez A Haber'de yayınlandı. Oteldeki düzenlenen 22 toplantıdan 3'ünde kameraların bantlanması ise akıllarda soru işareti bıraktı. Ayrıca İBB'ye yönelik 4. operasyon 23 Mayıs günü düzenlenmiş ve 49 şüpheliden 45'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Giresun’daki yayla evinde bir kasa bulunan İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın da yer aldı. Akın'ın ifadesi de yayınlandı. İşte detaylar...

CHP'li İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, davanın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, yakın korumaların görüşme yapılacak otel içindeki alanları gören güvenlik kameraları siyah bantla kapattığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

OTELDEN YENİ GÖRÜNTÜLER İLK KEZ A HABER'DE!

Tepki çeken skandalın ardından o güne dair yeni gelişme ilk kez A Haber'de Canan Barlas ile Gündem Programı'nda ekrana geldi.

Yolsuzluğa bantlı kamera önleminde yeni gelişme! Oteldeki toplantıdan yeni görüntüler ilk kez A Haber’de

BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ A HABER'DE!

Soruşturma ile ilgili İmamoğlu'nun toplantılarına ilişkin yeni görüntüler ilk kez A Haber'de yayınlandı. 22 toplantıdan yalnızca 3 toplantıda kameraların bantlanması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

4. DALGA OPERASYONDA 45 GÖZALTI

Bu skandalın ardından İBB'nin yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik başlatılan operasyonların 4'üncüsü 23 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi ve haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

Yolsuzluğa bantlı kamera önleminde yeni gelişme! Oteldeki toplantıdan yeni görüntüler ilk kez A Haber’de

Gözaltına alınanların arasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Trabzon'da restoran sahibi olan ve Meridyen Otel'de İmamoğlu'nu karşılayan Seza Büyükçulha da yer alıyor.

İMAMOĞLU'NU OTELDE KARŞILAYAN İSİM DE GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu'nu Meridyen Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha oldu. Trabzon'da bir restoranın sahibi olan Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu ve aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi.

Yolsuzluğa bantlı kamera önleminde yeni gelişme! Oteldeki toplantıdan yeni görüntüler ilk kez A Haber’de

"KAMERALARIN NEDEN KAPATILDIĞINI BİLMİYORUM"

Gözaltına alınan Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın ifadesi A Haber'de yayınlandı. Akın'ın ifadesinde "Bu tarihlerde kamera görüntülerinin neden kapatılmadığını bilmiyorum ancak İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir, zaten daha önceki soruda izah ettiğim üzere toplantılara katılan kişiler ile ilgili hiçbir bilgiye vakıf değilim kameraların kapatılmamış olması da görevin eksik yapıldığını gösterir." dedi.

"BAŞKANIN MAHREMİYETİNİ KORUMAYA ÇALIŞTIK"

Akın'ın ifadesinin devamı şu şekilde:

"Bahse konu toplantı katında bulunan sadece toplantı odasının önündeki kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha evvelden The Marmara Otelinde ve Balıkçı Kahraman isimli mekanın çıkışından itibaren sayın Başkanın mahrem ve kişiye özel görüntülerinin ilgisi ve alakası olmayan basın yayın kuruluşlarına servis edilmesinden dolayı bizler de sayın başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşları olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde yukarıda bahsettiğimiz toplantıların mahremiyetini sağlamak adı altında sadece toplantı salonunun girişindeki kameranın kapatılmasının kararını ekip olarak aldık ve bu arada otelin ya da mekanın başka bir alanındaki hiçbir iletişim ağının ya da görüntü alınmasını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmadık."

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

EVİNDEN KASA ÇIKMIŞTI

Gözaltına alınan İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın memleketi Giresun'da bulunan yayla evinde bir kasası olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda ele geçirilen kasa, açılmak üzere İstanbul'a gönderildi.

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