Başkan Erdoğan ve Şahbaz Şerif'ten dostluk mesajı: Beraberliğimiz daim olsun
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de yaptığı görüşmeye işaret ederek, 'Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun.' ifadelerini kullandı. Buna karşılık Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Sayın Şerif’in şahsında Pakistanlı kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Ziyareti için kendisine ve heyetine teşekkür ediyorum. Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye işaret ederek, "Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun." ifadelerini kullandı.
"PAKİSTAN-TÜRKİYE DOSTLUĞU DAİM OLSUN"
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şerif, "Bu akşam İstanbul'da değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme şerefine nail oldum." mesajını paylaştı.
Pakistan'a verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, "Pakistan halkının Türk kardeşlerine selamlarını" ilettiğini aktardı. Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, özellikle ticaret ve yatırım alanları başta, ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemelerin gözden geçirildiğini ifade etti. Başbakan Şerif, "Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun." değerlendirmesinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARDEŞLİK MESAJI
Şerif'in bu mesajına Başkan Erdoğan'dan da yanıt geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Başkan Erdoğan "Bugün Pakistan Başbakanı, kıymetli dostum Sayın Şahbaz Şerif ile değerli heyetini İstanbul'da misafir etmekten büyük memnuniyet duydum." dedi.
"KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN"
Ekonomi, ticaret, güvenlik başta olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldıklarını belirten Başkan Erdoğan mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ile Pakistan'ın köklü tarihî, beşerî ve siyasi ilişkilerini her alanda güçlendirme irademizi teyit ve tahkim ettik. Değerli kardeşim Şahbaz Şerif'in ifade ettiği gibi, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağları, iş birliği, dayanışma ve uhuvveti daha da güçlendirdik. Sayın Şerif'in şahsında Pakistanlı kardeşlerime en kalbî muhabbetlerimi iletiyorum. Ziyareti için kendisine ve heyetine teşekkür ediyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin."
ŞERİF İLE ERDOĞAN'IN "SICAK VE SAMİMİ" GÖRÜŞMESİ
Pakistan Başbakanlık Ofisi, Şerif'in Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Şerif'in Türkiye'ye düzenlediği iki günlük resmi ziyaret kapsamında Erdoğan ile "sıcak ve samimi" bir görüşme yaptığı kaydedildi. Şerif, görüşmede Pakistan'a verdiği "sarsılmaz" destek ve "ilkeli duruşundan" ötürü Türk hükümetine ve halkına teşekkürlerini iletti.
İki ülke arasındaki "kardeşlik" bağlarının güçlü olduğunu söyleyen Şerif, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteğini "rahatlık ve güç kaynağı" olarak nitelendirdi. Şerif, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini, özellikle yenilenebilir enerji, teknoloji, savunma, altyapı ve tarım gibi sektörlerinin bu yönde gelişmeye açık olduğunu belirtti.
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