Başkan Erdoğan ve Şahbaz Şerif’ten dostluk mesajı: Beraberliğimiz daim olsun

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Pakistan'a verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, "Pakistan halkının Türk kardeşlerine selamlarını" ilettiğini aktardı. Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, özellikle ticaret ve yatırım alanları başta, ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemelerin gözden geçirildiğini ifade etti. Başbakan Şerif, "Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARDEŞLİK MESAJI

Şerif'in bu mesajına Başkan Erdoğan'dan da yanıt geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Başkan Erdoğan "Bugün Pakistan Başbakanı, kıymetli dostum Sayın Şahbaz Şerif ile değerli heyetini İstanbul'da misafir etmekten büyük memnuniyet duydum." dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN"



Ekonomi, ticaret, güvenlik başta olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldıklarını belirten Başkan Erdoğan mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Pakistan'ın köklü tarihî, beşerî ve siyasi ilişkilerini her alanda güçlendirme irademizi teyit ve tahkim ettik. Değerli kardeşim Şahbaz Şerif'in ifade ettiği gibi, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağları, iş birliği, dayanışma ve uhuvveti daha da güçlendirdik. Sayın Şerif'in şahsında Pakistanlı kardeşlerime en kalbî muhabbetlerimi iletiyorum. Ziyareti için kendisine ve heyetine teşekkür ediyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin."