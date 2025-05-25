Bakan Fidan Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul’da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.