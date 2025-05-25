25 Mayıs 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile görüştü!

Bakan Fidan Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 19:39
ABONE OL
Bakan Fidan Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul’da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile görüştü! Bakan Fidan Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile görüştü! Bakan Fidan Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile görüştü!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör