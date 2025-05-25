Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın sır dolu kasası ele geçirildi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mayıs Cuma günü gözaltına alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın Giresun’daki yayla evinde bir kasa bulundu. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramalarda tespit edilen kasa, içeriğinin incelenmesi amacıyla İstanbul’a gönderildi.
İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonların 4'üncüsü 23 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların arasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Trabzon'da restoran sahibi olan ve Meridyen Otel'de İmamoğlu'nu karşılayan Seza Büyükçulha da yer alıyor.
SIR KASASI ELE GEÇİRİLDİ
Sabah'ın haberine göre İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın memleketi Giresun'da bulunan yayla evinde bir kasası olduğu ortaya çıktı.
Jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda ele geçirilen kasa, açılmak üzere İstanbul'a gönderildi.
İNŞAAT ŞİRKETLERİ DE RADARA GİRDİ
Ayrıca, son dalga operasyonda inşaat şirketleri de radara girdi. Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu ile şirket mühendisi Mustafa Erkan Saatçi de gözaltı listesinde yer aldı. İşadamı Murat Kapki'ye yakın isimler de göz altına alındı. Kapki'nin çalışanı Güngör Gürman gözaltında.
İMAMOĞLU'NU OTELDE KARŞILAYAN RESTORAN SAHİBİ DE GÖZALTINDA
Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu'nu Meridyen Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha oldu. Trabzon'da bir restoranın sahibi olan Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu ve aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi.
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