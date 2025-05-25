Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın sır dolu kasası ele geçirildi!

İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın yayla evinde yapılan aramadan görüntü (AHABER ARŞİV)

İMAMOĞLU'NU OTELDE KARŞILAYAN RESTORAN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu'nu Meridyen Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha oldu. Trabzon'da bir restoranın sahibi olan Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu ve aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi.