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Ekrem İmamoğlu o otelde ne görüştü? Para kasalarıyla gizli toplantıya "bantlı" önlem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.04.2025 16:10 Güncelleme: 25.04.2025 17:08
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Ekrem İmamoğlu o otelde ne görüştü? Para kasalarıyla gizli toplantıya bantlı önlem

İBB'ye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntülere ulaşıldı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bulunan bir otelde soruşturmadaki diğer şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile yapacağı görüşme öncesi korumalarının gelerek bölgedeki kameraları bantlarla kapattığı görüldü.

İMAMOĞLU'NUN GİZLİ GÖRÜŞMESİ DEŞİFRE OLDU!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin otele girişi. (AA)Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin otele girişi. (AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun koruması otel kamerasını böyle bantlarla kapattı. (AA)Ekrem İmamoğlu'nun koruması otel kamerasını böyle bantlarla kapattı. (AA)

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun koruması otel kamerasını böyle bantlarla kapattı. (AA)Ekrem İmamoğlu'nun koruması otel kamerasını böyle bantlarla kapattı. (AA)

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.

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Ekrem İmamoğlu o otelde ne görüştü? Para kasalarıyla gizli toplantıya bantlı önlem Ekrem İmamoğlu o otelde ne görüştü? Para kasalarıyla gizli toplantıya bantlı önlem Ekrem İmamoğlu o otelde ne görüştü? Para kasalarıyla gizli toplantıya bantlı önlem
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