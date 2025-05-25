Özgür Özel yine Türkiye’yi şikayet etti! CHP’nin yolsuzluklarını örtme çırpınışı

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

Herhalde dünya sosyalistleri de CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun şu açıklamasını görmüştür:

"İmamoğlu'na operasyon yapılacağını bildiğimiz için cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini tasarladık."

Gördüğünüz gibi meselenin siyasi ön kesmeden çok siyasi ön alma olduğu o kadar açık ki…Dünya sosyalistleri Özel'in "kamera bantlama" meselesine, "çorba dökmemek için" cevabının da farkındalar mı bilmiyorum ama solun sürekli irtifa kaybetmesinin bir nedeni de bu "post thrut" siyaset yaklaşımı olsa gerek.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli

Bu arada toplantıya DEM Parti'den Sezai Temelli de katılmış. "İmamoğlu'na özgürlük" dövizinin kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaparken "kent uzlaşısı"nı kiminle yaptıklarına da açıklık getiriyor:

"Partimiz kaldırdı da bizim önümüzde yoktu. Kaldı ki Ekrem Bey aynı zamanda bizim Kent Uzlaşıyla belediye başkanlığındaki ortak adayımız. Yani biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak görmüyoruz Ekrem Bey'i, hepimizin ortak adayıydı ve Kent Uzlaşısı'yla olmuştu."