Terörsüz Türkiye ve Suriye süreci! A Haber’de çarpıcı yorum: ABD-Türkiye arasında yeni bir ittifak ekseni oluşuyor

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın fesih kararının ardından gözler örgütün silah bırakma sürecine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve Suriye sınırlarında PKK ve türevleri terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin net mesajını yineledi. Başkan Erdoğan dün Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşmesinin ardından "PKK'nın fesih kararı Suriye kolunu da kapsıyor" ifadelerini kullanmasının ardından Suriye'deki gelişmeleri yakından takip edildiğini belirtti. Öte yandan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının artırması ve Netanyahu'nun Golan Tepeleri'nde yaptığı işgal planı A Haber ekranlarında Satır Arası programında değerlendirildi. Usta gazeteciler Mahmut Övür ve Ekrem Kızıltaş Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'de İsrail'in sürdürdüğü saldırılara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SADECE SURİYE'Yİ DEĞİL LÜBNAN'I DA KAPSAYAN TERÖRSÜZ BÖLGE SÜRECİ VAR"

Gazeteci Mahmut Övür: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasında YPG, Türkiye'den gelen çağrıya cevap verecek mi yoksa 8 maddelik Şara ile yaptığı anlaşmaya mı uyacak? Yoksa ikisini birlikte mi yapacak dedi. Bu sözler bana çok enteresan geldi, çok anlayabilmiş değilim. Benim gördüğüm kadarıyla 8 maddelik anlaşma ya da Türkiye'den gelen çağrı bir bütün olarak sadece Suriye ile değil bölgeyi de kapsayan bir terörsüz bölge projesi var. Kalkınma yolunu da bundan ayrı düşünemezsiniz. Lübnan'ın da bir adım sonra terörsüzlük durumundan rahatlamasını ayrı düşünemezsiniz. Arka planda belki İngiltere ama açığa çıkan görüntüde ABD-Türkiye arasında yeni bir ittifak ekseni oluşuyor. Bunun içinde Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan gibi Körfez ülkelerini de kapsayacak.