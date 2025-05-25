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Terörsüz Türkiye ve Suriye süreci! A Haber'de çarpıcı yorum: ABD-Türkiye arasında yeni bir ittifak ekseni oluşuyor

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Giriş: 25.05.2025 03:39 Güncelleme: 25.05.2025 04:21
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Terörsüz Türkiye ve Suriye süreci! A Haber’de çarpıcı yorum: ABD-Türkiye arasında yeni bir ittifak ekseni oluşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı kabul etti. Görüşme sonrasında Başkan Erdoğan Suriye'de bölgesel istikrarına destek verileceğini yinelerken diğer yandan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar verdi. Başkan Erdoğan fesih kararının ardından 'PKK'nın fesih kararı Suriye kolunu da kapsıyor' ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın fesih açıklaması sonrası örgütün silahları ne zaman bırakacağı sorusu sorulurken A Haber'de Satır Arası programına katılan usta gazeteciler Mahmut Övür ve Ekrem Kızıltaş Terörsüz Türkiye ve Suriye'deki sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın fesih kararının ardından gözler örgütün silah bırakma sürecine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve Suriye sınırlarında PKK ve türevleri terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin net mesajını yineledi. Başkan Erdoğan dün Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşmesinin ardından "PKK'nın fesih kararı Suriye kolunu da kapsıyor" ifadelerini kullanmasının ardından Suriye'deki gelişmeleri yakından takip edildiğini belirtti. Öte yandan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının artırması ve Netanyahu'nun Golan Tepeleri'nde yaptığı işgal planı A Haber ekranlarında Satır Arası programında değerlendirildi. Usta gazeteciler Mahmut Övür ve Ekrem Kızıltaş Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'de İsrail'in sürdürdüğü saldırılara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

"SADECE SURİYE'Yİ DEĞİL LÜBNAN'I DA KAPSAYAN TERÖRSÜZ BÖLGE SÜRECİ VAR"

Gazeteci Mahmut Övür: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasında YPG, Türkiye'den gelen çağrıya cevap verecek mi yoksa 8 maddelik Şara ile yaptığı anlaşmaya mı uyacak? Yoksa ikisini birlikte mi yapacak dedi. Bu sözler bana çok enteresan geldi, çok anlayabilmiş değilim. Benim gördüğüm kadarıyla 8 maddelik anlaşma ya da Türkiye'den gelen çağrı bir bütün olarak sadece Suriye ile değil bölgeyi de kapsayan bir terörsüz bölge projesi var. Kalkınma yolunu da bundan ayrı düşünemezsiniz. Lübnan'ın da bir adım sonra terörsüzlük durumundan rahatlamasını ayrı düşünemezsiniz. Arka planda belki İngiltere ama açığa çıkan görüntüde ABD-Türkiye arasında yeni bir ittifak ekseni oluşuyor. Bunun içinde Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan gibi Körfez ülkelerini de kapsayacak.

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"İSRAİL BATININ BİR HANÇERİ"

ABD'de iki temel akıl var. Birisi Türkiye gibi ülkeleri kaos ile dizayn etmek ve başaramadılar zaten bunu. Diğer taraftan şöyle de düşünenler var. Türkiye'nin Asya, Afrika, Balkan ve Avrasya gücü olarak görenler var ve Türkiye'nin bu pozisyonundan yararlanmamız gereken bir Amerikan aklı var. Ben Trump'ın ikinci görüşe daha yakın olduğunu düşünüyorum. 2016'da ilk seçimle geldiğinde Trump 'devlet dışı örgütler yerine devletlerle iletişim kurmayı tercih edeceğim' gibi bir yaklaşımı olmuştu. İsrail, Golan Tepeleri'ni bırakmayabilir ve rejimdeki faşist akıl Türkiye'nin süreçte etkin olmaması için ön almaya çalışabilir. ABD'nin Orta Doğu'da daha stabil bölge haline gelmesi gerektiğine yönelik düşüncesi var. Bunu hayata geçirmek zorunda. İsrail diye bir ülke yok. İsrail Batı'nın bir hançeri ve ABD destek vermediği müddetçe hiçbir şey yapamaz.

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"BATI, ORTA DOĞU'YU DİZAYN ETMEK İSTİYOR"

Burada problemi oluşturan asıl husus ABD ve Batı bloğudur. Batı bloğu Orta Doğu'yu dizayn etmek istiyor. İstediği zaman ediyor da. Parçalamak ve bölmek işlerine gelmedikleri için Türkiye ile ortak bir noktaya geldiler. Türkiye'yi saf dışı bırakamadılar. Bize benzer birçok ülkeye darbe gibi unsurlarla tezgah kurdular. Batı artık 10 yılda Türkiye'nin Orta Doğu'da küresel bir güç haline geldiğini gördü. Burada Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ne yapacağı daha önemli. İngiltere'nin de bu bölgede ABD ile küresel düzeyde kapışıyor olsa bile stabil bir noktada olduğu görülüyor. İngiltere Nisan ayında Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı. ABD'den daha önce bir adım atmış oldu.

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"İSRAİL'İN MAKULLEŞMESİ GEREKİYOR"

Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Suriye meselesinin başından beri İdlib bölgesinde 27 Kasım'da başlayan ve 8 Aralık'ta biten süreçte Türkiye nerede diye sorulduğunda yakından izliyoruz denildi. Halen biz yakinen izliyoruz. Yeni kurulan dengelerde doğrudan olmanız ya da imzanızı atmanıza gerek yok. Bölgede istikrarsızlığını deneyerek teröristan kurmayı denediler. Türkiye 2016 yılından beri 4 büyük harekatla bu duruma beka meselesi diyerek müsaade etmedi. Suriye'de istikrarlı bir yer isteniyorsa İsrail'in bitmek tükenmek bilmeyen isteklerini değil bir stabilite gerekiyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerinin rızasını alabilmenin yolu normalleşmeden ve İsrail'in makulleşmesinden geçiyor.

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Terörsüz Türkiye ve Suriye süreci! A Haber’de çarpıcı yorum: ABD-Türkiye arasında yeni bir ittifak ekseni oluşuyor Terörsüz Türkiye ve Suriye süreci! A Haber’de çarpıcı yorum: ABD-Türkiye arasında yeni bir ittifak ekseni oluşuyor Terörsüz Türkiye ve Suriye süreci! A Haber’de çarpıcı yorum: ABD-Türkiye arasında yeni bir ittifak ekseni oluşuyor
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