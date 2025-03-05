CHP'de "şaibeler" çabuk unutuldu! Brüksel'e giden Özel Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti | Skandal sözler: Yargı tacizlerine baş kaldırıyoruz

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, şaibelerle anılmaya devam ediyor. Olaylı kurultayda, delegelere çanta çanta dolarlar verildiği ve bazılarına makam ya da iş vaatleri yapıldığı iddiaları, kurultaya tanıklık eden CHP'li isimler tarafından gündeme getirildi.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

İfade veren delegelerin ardından kurultayda dönen para trafiği ve rüşvetler ortaya çıkmıştı. Bu skandallar sonrası gözler Özgür Özel'e çevrildi. Özgür Özel ise bunlara aldırış etmeden Brüksel'e giderek Avrupa Parlamentosu'ndaki toplantıda Türkiye'yi skandal sözler kullanarak şikayet etti.