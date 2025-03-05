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CHP'de "şaibeler" çabuk unutuldu! Brüksel'e giden Özel Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti | Skandal sözler: Yargı tacizlerine baş kaldırıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 21:49 Güncelleme: 05.03.2025 22:16
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CHP’de şaibeler çabuk unutuldu! Brüksel’e giden Özel Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etti | Skandal sözler: Yargı tacizlerine baş kaldırıyoruz

CHP'nin tartışmalı kongresi gündemdeki yerini korurken iptali için dava açılmıştı. Bazı delegeler dönen para trafiğini ve rüşvetleri anlatmış ve bu durum tepkilerin odağına yerleşmişti. Parti içinde 'şaibeli kurultay'ın yankıları sürerken CHP lideri Özel, bir şey yaşanmamış gibi Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir toplantıya katıldı ve burada bir skandala daha imza attı. Özel, toplantıdaki konuşmasında Türkiye'yi şikayet ederek 'Türkiye’nin yerel demokrasisi üzerine kurulan baskıları ve iktidar güdümlü yargı tacizlerini her biriniz yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla başkaldırıyoruz.' dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, şaibelerle anılmaya devam ediyor. Olaylı kurultayda, delegelere çanta çanta dolarlar verildiği ve bazılarına makam ya da iş vaatleri yapıldığı iddiaları, kurultaya tanıklık eden CHP'li isimler tarafından gündeme getirildi.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

İfade veren delegelerin ardından kurultayda dönen para trafiği ve rüşvetler ortaya çıkmıştı. Bu skandallar sonrası gözler Özgür Özel'e çevrildi. Özgür Özel ise bunlara aldırış etmeden Brüksel'e giderek Avrupa Parlamentosu'ndaki toplantıda Türkiye'yi skandal sözler kullanarak şikayet etti.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

SKANDAL SÖZLER: BAŞ KALDIRIYORUZ

Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Toplantısı'na katıldı. CHP lideri burada Türkiye'yi Avrupa'ya adeta şikayet ederek "Son olarak, Türkiye'de partimize ve partimizin ve diğer muhalefet partilerinin belediyeleri üzerinden Türkiye'nin yerel demokrasisi üzerine kurulan baskıları ve iktidar güdümlü yargı tacizlerini her biriniz yakından takip ediyorsunuz." dedi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

CHP'YE DESTEK: TÜRKİYE'DE BİR HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ ÜMİT EDİYORUZ

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez de Özgür Özel'e destek vererek "Biliyorsunuz, son yerel seçimlerde büyükşehirleri; başta Ankara ve İstanbul CHP kazandı. Bu da izledikleri ilerici program ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu büyük dönüşümün işareti. Bu dönüşümün devamında Türkiye'de bir hükümet değişikliği ümit ediyoruz. Tabii bu gelişimin önünde birtakım engeller var." dedi ve skandal sözlerini şöyle sürdürdü:

"PARTİNİZ OLARAK DESTEĞİMİZİ ALIYORSUNUZ"

"Mevcut iktidar, sistematik olarak temel hakları ihlal ediyor. AP olarak biz de bu baskı ve saldırıları kınadık ve kınıyoruz. Demokratik olarak seçilmiş belediye başkanlarının maruz kaldığı muamelenin demokraside yeri yok. Biz güçlü bir Avrupa'ya inanıyoruz ve Türkiye bizim için bir referans ülke. Ortak bir coğrafyayı paylaşıyoruz."

Brüksel'e giden Özel Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiBrüksel'e giden Özel Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti

Geleceğimizi Türkiye olmadan yazamayız. Türkiye'nin geleceği de demokrasi olmadan yazılamaz. Onun için Türk halkına desteğimiz tam. Türkiye'nin tekrar Avrupa ailesinin merkezine dönmesini bekliyoruz. Modern ve müreffeh bir Türkiye arzu ediyoruz. Özgür Bey, partiniz olarak desteğimizi alıyorsunuz, hiçbir şekilde yalnız değiliz ve AP'de müttefiklerinizle berabersiniz."

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CHP’de şaibeler çabuk unutuldu! Brüksel’e giden Özel Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etti | Skandal sözler: Yargı tacizlerine baş kaldırıyoruz CHP’de şaibeler çabuk unutuldu! Brüksel’e giden Özel Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etti | Skandal sözler: Yargı tacizlerine baş kaldırıyoruz CHP’de şaibeler çabuk unutuldu! Brüksel’e giden Özel Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etti | Skandal sözler: Yargı tacizlerine baş kaldırıyoruz
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