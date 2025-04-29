İngilizlerin umursamadığı CHP’li Özel’in şikayet skandalında son durak İtalya! Yolsuzluğa destek istedi | Türk yargısını hedef aldı

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Bu süreçte CHP'li Özel algı operasyonuna soyunarak Türkiye'yi İngiltere'ye şikayet ederek hem destek istedi hem de Türkiye'ye yönelik skandal sözler sarf etti.

YOLSUZLUĞU ÖRTBAS ÇABASINDA SON DURAK İTALYA!

CNN, BBC ve Financial Times gibi kuruluşlara konuşarak yardım isteyen ve yolsuzluğu örtbas çabası içinde kapı kapı dolaşan Özgür Özel bu kez İtalyan basınına konuştu.