İngilizlerin umursamadığı CHP'li Özel'in şikayet skandalında son durak İtalya! Yolsuzluğa destek istedi | Türk yargısını hedef aldı
CHP'de skandalların ardı arkası kesilmezken İBB'nin yolsuzlukları da ortaya çıkınca kirli ağlar detaylarıyla ortaya çıktı. Bu süreçte CHP'li Özel Avrupa'da ülkeleri kapı kapı dolaşarak yolsuzluğa destek istedi ve Türk yargısını hedef alarak bir skandala daha imza attı. Başkan Erdoğan'ın, İtalya'da katıldığı zirve öncesi CHP'li Özel algı operasyonuna soyunarak İtalyan basınına Türkiye'yi şikayet etti. Özel İtalyan basınına verdiği demeçte 'İtalyanlardan da aynı şeyi yapmalarını, demokrasiyi savunmalarını bekliyoruz' dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP'li belediyedeki kirli ağlar ortaya çıkmış ve çıkmaya da devam ediyor.
Bu süreçte CHP'li Özel algı operasyonuna soyunarak Türkiye'yi İngiltere'ye şikayet ederek hem destek istedi hem de Türkiye'ye yönelik skandal sözler sarf etti.
YOLSUZLUĞU ÖRTBAS ÇABASINDA SON DURAK İTALYA!
CNN, BBC ve Financial Times gibi kuruluşlara konuşarak yardım isteyen ve yolsuzluğu örtbas çabası içinde kapı kapı dolaşan Özgür Özel bu kez İtalyan basınına konuştu.
Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti öncesi skandal açıklamalarda bulunarak tepki çekti.
BAŞKAN DAVET EDİLDİ ÖZEL ŞİKAYETE GİTTİ
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya giden Başkan Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadeler kullanan CHP'li Özel İtalya'dan yolsuzluğa destek istedi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK YARGISINI HEDEF ALDI
İtalyan Corriere Della Sera adlı gazeteye konuşan CHP'li Özel Başkan Erdoğan ve Türk yargısını hedef alarak karalama kampanyasına girişti. Özel "Erdoğan Türkiye'de demokrasi olduğunu ve gerici bir dönüş olmadığını söyleyecek. Eğer politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırmayı başarırsa, o zaman Pisa Kulesi'nin dik olduğunu da yalanlanmadan söyleyebilecektir. Aksine, eğildiği doğrudur, tıpkı ülkemizde bir darbe olduğunun doğru olduğu gibi." dedi ve bu sözleri oldukça tepki çekti.
İTALYANLARDAN YARDIM İSTEDİ
İtalya'ya yardım çağrısında bulunan CHP'li Özel "Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmeler karşısında net bir tavır almaması temel değerleriyle çelişiyor. İtalya gibi ülkelerin ülkemizde serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve adalet için ayağa kalkmaları ve Avrupa değerlerini tanımlayan temel ilkeleri aktif olarak desteklemeleri elzemdir." dedi.
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