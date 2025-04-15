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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Batı’ya seri şikayet silsilesi! CHP kurtarıcısını Batı’da mı arıyor? | ANALİZ

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 15.04.2025 13:07 Güncelleme: 15.04.2025 13:33
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Batı’ya seri şikayet silsilesi! CHP kurtarıcısını Batı’da mı arıyor? | ANALİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası verdiği röportajlar ve yaptığı görüşmelerle Türkiye'yi seri şekilde Batı'ya şikayet eden Özgür Özel tepkilerin odağında. Özel son olarak İngiliz medyası Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti. Gelinen noktada ana muhalefet partisine dış vesayet ve mandacılık arayışında olduğu eleştirileri de yapılıyor. Perde arkasındaki nedeni, yapılan açıklamalar ve gazetecilerin değerlendirmeleri üzerinden derlediğimiz analiz haberimizde inceledik...

"Manda" başka ülkenin koruması altına girmek demek. Mandacılık savaşarak alınamamış toprakları yani başka bir ifadeyle kelime oyunlarıyla düşmana teslim etmenin adı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BATI'YA SERİ ŞİKAYET SİLSİLESİ!

Açıkça sömürgeleşmeye razı olmak, sömürgeciliğin bugünlerdeki yeni adı manda ve ne acı ki bu zihniyet bugün iç cephede birlik olmak yerine kendi destekçilerini oluşturmaya çalışıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi BBC'ye şikayet etti (A Haber ekran görüntüsü)CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi BBC'ye şikayet etti (A Haber ekran görüntüsü)

Türkiye'nin bugün küresel barış mücadeleleri muhalefet adı altında yoğun bir saldırıya uğruyor. Yıllarca kamuoyunda "alternatif siyaset üretemediği için" eleştirilen ana muhalefet bugünlerde de gözünü demokrasi dışı arayışlara çevirmiş durumda.

Evet bütün mesele bu... Türkiye'nin kabuklarını kırıp, değişmiş olması. Bununla da yetinmeyip bütün dünya için değişim talep etmesi, değişimde ısrarcı oluşu.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyükelçilerle balıkçıda ( A Haber ekran görüntüsü)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyükelçilerle balıkçıda ( A Haber ekran görüntüsü)

DENGELERİ DEĞİŞTİREN SÜREÇ

Siyasette dengeleri değiştirecek yeni bir sürecin adımları atılıyor bugün. Yarım asırlık teröre son nokta koymayı hedefleyen terörsüz Türkiye projesi devrede. Büyük yolsuzluk iddialarında başında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu "organize bir yapıya" yönelik operasyon taşları yerinden oynatmış durumda.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (A Haber ekran görüntüsü)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (A Haber ekran görüntüsü)

YENİDEN DEVREDELER

Dünyadaki düzeni olduğu gibi kabul edelim, bizden ne isteniyorsa yapalım, hangi role bürünmemiz gerekiyorsa onu uygulayalım, bağımsızlık hayalimizden vazgeçelimciler yeniden devrede...

Bugün hiç de yabancı değiller. Sinsi planları devreye sokmak için canla başla çalışan "bağımsızlık hayalinden vazgeçelim", "kendimizi toparlamakla uğraşmayalım" naraları atanlar bugün yirminci yüzyıldaki mandacı-darbeci köklerinden esintiler sunuyor.

FINANCIAL TIMES'A ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'yi şikayet etmeye doymayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine soluğu İngiliz basınında aldı. İngiltere merkezli Financial Times'a röportaj veren Özel, tutuklamayı "siyasi darbe" olarak nitelendirdi.

YENİ MASA PLANINI ANLATTI

Diğer partilere de göz kırpan Özel, "Seçimlere yaklaştıkça diğer partilerle ittifaklara kapımız kapalı değil. Erdoğan'ı yenmek için tüm demokratların desteğine ihtiyacımız var." dedi. Özel, "Bu kapsayıcılık, Kürt seçmenlerin desteklediği DEM Parti ve milliyetçi İYİ Parti gibi tabanları birbirinden çok farklı olan partilerle de iş birliğini içeriyor. Tek başına kurtuluş yok." açıklamasında bulundu.

Yavuz Donat’tan Özgür Özel’e cunta tepkisiYavuz Donat’tan Özgür Özel’e cunta tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Batı’ya seri şikayet silsilesi! CHP kurtarıcısını Batı’da mı arıyor? | ANALİZ
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Batı’ya seri şikayet silsilesi! CHP kurtarıcısını Batı’da mı arıyor? | ANALİZ CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Batı’ya seri şikayet silsilesi! CHP kurtarıcısını Batı’da mı arıyor? | ANALİZ CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Batı’ya seri şikayet silsilesi! CHP kurtarıcısını Batı’da mı arıyor? | ANALİZ

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