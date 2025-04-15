CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Batı’ya seri şikayet silsilesi! CHP kurtarıcısını Batı’da mı arıyor? | ANALİZ

Açıkça sömürgeleşmeye razı olmak, sömürgeciliğin bugünlerdeki yeni adı manda ve ne acı ki bu zihniyet bugün iç cephede birlik olmak yerine kendi destekçilerini oluşturmaya çalışıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi BBC'ye şikayet etti (A Haber ekran görüntüsü)

Türkiye'nin bugün küresel barış mücadeleleri muhalefet adı altında yoğun bir saldırıya uğruyor. Yıllarca kamuoyunda "alternatif siyaset üretemediği için" eleştirilen ana muhalefet bugünlerde de gözünü demokrasi dışı arayışlara çevirmiş durumda.