15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İmamoğlu pankartlı provokasyon! Başsavcılıktan jet soruşturma

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı astı.

SAVCILIKTAN JET SORUŞTURMA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "free İmamoğlu" pankartı asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

6 VEKİL SORUŞTURMA LİSTESİNDE

Bunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın bilgi notunda, "24 Mayıs 2025 günü saat 19.59 sıralarında X isimli platform üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindeki kişilerle birlikte "FREE İMAMOĞLU" içerikli pankart asıldığı bilgisi üzerine olay yerine ivedi şekilde gidilmiş, köprünün ayaklarında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun resmi ile birlikte "FREE İMAMOĞLU" ibaresinin yazılı olduğu pankarta el konulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda pankart asan kişilerin CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan, Nimet Özdemir olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır." denildi.

SAVCILIK, AFİŞLERİN KALDIRILMASINA VE YASAKLANMASINI KARAR VERMİŞTİ

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından savcılık tarafından 24 Mart'ta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, İstanbul geneline asılan, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 6 belediye başkanına ait propaganda mahiyetindeki afis ve pankartların, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte olduğu belirtildi. Savcılık, afişlerin kaldırılmasına ve yasaklanmasını karar vermişti.