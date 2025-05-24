İmamoğlu mağdurlarının arasına tarihçi-yazar Bardakçı da girdi: Adım kullanılarak belediyeden para aktarılmış

Gazeteci, tarihçi ve televizyon programcısı Murat Bardakçı; İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına "zarar gören taraf" olarak kendisinin de dahil olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adının kullanılarak bir şirkete para aktarıldığını ifade etti.





"CUMHURİYET SAVCILIĞI BU KONU HAKKINDA TOKYO BELEDİYE BAŞKANININ İFADESİNE BAŞVURMASI GEREKİR!"



Murat Bardakçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu yürüttüğü İmamoğlu soruşturmasına hayalî söyleşileri dahil ettiğini, Ekrem İmamoğlu'nun, konuyla ilgili soruya 'Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnadları şiddetle reddederim' dediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlendiği iddia edilen ama tamamen hayalî olan program için bir milyon liraya yakın paranın ödenmesinin hesabını belediyenin o zamanki başkanına sormak tabii ki hatadır! Cumhuriyet Savcılığı'nın bu konu hakkında asıl sorumluların, yani Hartum, Tokyo, Mumbai, Kinşasa vesaire gibi şehirlerin belediye başkanlarının ifadesine başvurması gerekir!"

İHALE YAPILDI, ETKİNLİK OLMADI



Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan bir kültür etkinliği ihalesi, 4 yıl sonra yolsuzluk soruşturmasına konu oldu. SABAH'ın 2020 yılında manşetten duyurduğu haberde, 17 yazarın katılacağı söyleşi için belediye kasasından 987 bin lira ödendiği ancak ne etkinliğin yapıldığı ne de yazarların bundan haberdar olduğu belirtilmişti.



Manşete taşınan "Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun" başlıklı haber, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin ihaleyle ilgili sorular yöneltildi.



İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi. 28 Kasım 2020'de yayımladığımız haberde; 2016 yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür ve Sanat Etkinliği" ihalesiyle ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Habere göre, 23 Kasım 2016'da yapılan açık ihaleyi, 987 bin 830 TL teklif veren Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin tanınmış kalemlerinden 17 yazarın söyleşilere katılması planlandı. Fakat program hiç gerçekleşmedi. İhaleye rağmen herhangi bir söyleşi organize edilmediği gibi katılması beklenen isimler de böyle bir organizasyondan haberdar olmadıklarını açıkladı. Etkinlikte yer aldığı iddia edilen birçok yazar, yaptıkları açıklamalarda etkinliği hatırlamadıklarını, davet edilmediklerini veya hiçbir ücret almadıklarını söyledi.



Sanatçı-yazar Zülfü Livaneli, "Etkinlikten haberim yok." derken; tarihçi-yazar Murat Bardakçı, "Hiç haberim yok, zaten bu tür etkinliklere katılmam." dedi. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel ise "Hayatımda hiçbir belediyenin etkinliğine katılmadım." ifadelerini kullandı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, "Seçimlerden önce Beylikdüzü'ne gitmişliğim var ama böyle bir etkinlikte yer almadım." dedi. Benzer şekilde Ayşe Kulin, Umur Talu, Buket Uzuner, Hasan Ali Toptaş, Perihan Mağden, İsmet Berkan gibi pek çok yazar da böyle bir etkinliğe katılmadıklarını veya hiç hatırlamadıklarını belirtti. Bazı isimler ise sorulara yanıt vermedi.





PARANIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

O dönem Beylikdüzü Belediyesi'nin Basın Danışmanı olarak görev yapan Hakan Durmuş, söyleşilerin planlandığını ancak etkinliğin gerçekleşmediğini söyledi. Ancak yazarlar için ayrıldığı iddia edilen 987 bin TL'nin nereye harcandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin ise "Konuyla ilgili açıklamayı Beylikdüzü Belediyesi yapacaktır." diyerek sorumluluğun ilçede olduğunu ifade etmişti.





MURAT BARDAKÇI'NIN O YAZISI



Murat Bardakçı'nın "İmamoğlu soruşturmasına 'zarar gören taraf' olarak ben de dahil oldum!" başlıklı köşe yazısı şöyle:

"Halen devam eden Ekrem İmamoğlu soruşturmasında benim de ismim geçiyor ama iddia edilen yolsuzluklara karıştığım için falan değil, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adımın kullanılarak bir şirkete para aktarılması ile ilgili olarak..."

"SİZLERİ SIKMAMAK İÇİN OLAYI ANA HATLARI İLE VE HUKUKî İFADELER KULLANMADAN ANLATAYIM:



Soruşturma dosyasındaki belgelere göre Beylikdüzü Belediyesi 23 Kasım 2016'da bir 'hizmet alımı' ihalesi açmış, ihaleyi 'Dilde Eğitim, Spor, Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi' isimli ticarî kuruluş kazanmış ve 19 Aralık 2016'da Belediye ile sözleşme imzalamış. Sözleşmeye göre yüklenici şirket aralarında benim de bulunduğum 17 yazar ile Belediye'nin tesbit edeceği alanlarda 17 gün boyunca söyleşi programları organize edecek ve oluşturacağı kitap standında yazarların her birinin 150 adet kitabının etkinliğe katılan vatandaşlara ücretsiz şekilde dağıtılmasını sağlayacakmış ve Belediye de yapılacak bütün bu işlerin bedeli olarak, şirkete o zamanki para ile peşin 987 bin 830 lira ödemiş!"

"Son senelerde moda olan ve özellikle de belediyeler tarafından düzenlenen 'söyleşi', 'sohbet', 'sempozyum' vesaire gibi toplantılardan hiç hazzetmem; bunlarda yer almayı vakit kaybı olarak görürüm ama nerede ise hemen her gün bir yerlerden mutlaka davet gelir!"

"KISACA SÖYLEYEYİM: ŞİMDİYE KADAR BÖYLE HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMADIM!"

"Soruşturma dosyasındaki bilgiler bunlardan ibaret değil. Yazarlar ile ilgili ihalede öngörülen işlerin hiçbiri yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği, 'Dilde Eğitim, Spor, Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne 987 bin 830 lira ödendiği, Belediyenin daha sonra ödemenin sehven, yani yanlışlıkla yapıldığı iddia ederek konuyu örtbas etmeye çalıştığı söyleniyor ve 'Şirket ise deşifre olmasının ardından firmanın adını değiştirerek Yeni Fikir Eğitim Limited Şirketi yapmış ve hâlen de Beylikdüzü ve İBB'den iş almaya devam etmektedir' deniyor. Dosyada şirketin isim değişikliği ile ilgili belgeler de yer alıyor ve hem eski hem yeni şirketin vergi kimlik numaralarının aynı olmasına dikkat çekiliyor."

"Aralarında benim de bulunduğum 17 yazara ait bu hayalî söyleşiler meselesi ilk defa 2020'de, Sabah'ta çıkan haber ile gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu yürüttüğü İmamoğlu soruşturmasına dahil etti, iddialar ifadesi alınan Ekrem Bey'e de soruldu ve Ekrem Bey ifadesinde sık sık sarfettiği 'Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnadları şiddetle reddederim' sözlerini bu soruya da cevap olarak verdi."

"Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlendiği iddia edilen ama tamamen hayalî olan program için bir milyon liraya yakın paranın ödenmesinin hesabını belediyenin o zamanki başkanına sormak tabii ki hatadır! Cumhuriyet Savcılığı'nın bu konu hakkında asıl sorumluların, yani Hartum, Tokyo, Mumbai, Kinşasa vesaire gibi şehirlerin belediye başkanlarının ifadesine başvurması gerekir!"