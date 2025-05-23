A Haber özel bilgilere ulaştı! İmamoğlu’nun yanındaki beyaz montlu sır adam kasası çıktı

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ARAŞTIRMA NASIL YÜRÜTÜLDÜ?

Ve burada bu itirafın gelmesiyle birlikte yeni isimler gün yüzüne çıktı ve gün yüzüne çıkan bu isimler gözaltına alındığında onlar da yeni isimler verdikçe aslında tüm detaylar ortaya çıktı. Tabii ki şimdi sadece itirafla olmaz. Hukukçularımız da söyledi. Bir kişinin söylemiyle tabii ki onu almazlar. Ama sizin bu dediğinizin doğru olup olmadığını polis de başsavcılık da araştırmak zorundadır. Ve sonrasında araştırdığında, sinyallere bakıldığında, baza ve HTS'ye bakıldığında mesajlaşmalara bakıldığında ve ortada da yapılan ihaleye bakıldığında hepsi orayı gerçeği yansıtıyorsa o zaman zaten bir şey vardır.

İşte nitekim şu anki yapılan bu operasyon oldukça önemli. İstanbul Polisi tam 49 kişinin gözaltına alınması için harekete geçmişti. Hem de üstelik sadece İstanbul'da değil, İzmir, Antalya, Trabzon ve Kocaeli'de gerçekleşti. Şimdi burada İstanbul Polisi'nin gözaltına aldığı ve İstanbul Polisi'nin benim edindiğim bilgilerde çok özel bir çalışma neticesinde bir isme ulaştı. Şimdi o ismi hemen sizlerle paylaşım.