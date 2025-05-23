A Haber özel bilgilere ulaştı! İmamoğlu’nun yanındaki beyaz montlu sır adam kasası çıktı
Ekrem İmamoğlu’nun otel görüntülerindeki beyaz montlu sır adam oldukça konuşulmuştu. A Haber özel bilgilere ulaştı. Bu sabah İBB’ye yönelik olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan Seza Büyükçuha’nın beyaz montlu adam olduğu ve Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri Mehemt Karataş aktardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dördüncü dalga operasyon başlatıldı. Operasyonun İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin olarak başlatıldığı bildirildi.
4. DALGA OPERASYON
Başsavcılık 49 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda şu ana kadar 44 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Koruma Müdürü Mustafa Akın da bulunuyor.
BEYAZ MONTLU SIR ADAM
Emniyet güçleri beş kişiyi arama ve yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntülerindeki beyaz montlu sır adam oldukça konuşulmuştu. A Haber özel bilgilere ulaştı. Bu sabah İBB'ye yönelik olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan Sezai Büyükçuha'nın beyaz montlu adam olduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri Mehemt Karataş aktardı.
DÜĞÜM NASIL ÇÖZÜLDÜ?
A Haber muhabiri Mehmet Karataş: Zor olan her zaman birinci, bilemediniz en fazla ikinci operasyon, ikinci dalgadır. Sonrasında zaten düğüm çözülür ve isimler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bir taraftan itiraflar, bir yandan ihbarlar ama bir yandan da tabii ki tespitler yapılır. Şimdi kimin incelemesini yapacağınızı, kimin sinyallerine bakacağınızı, kimin MASAK raporlarına bakacağınızı bilmediğinizde işin en zor tarafıdır. Ama birileri tespit edildiyse, terör soruşturmaları, terör operasyonları da tıpkı mali operasyonlar gibidir. Neden? Çünkü üzüm salkımı gibi bir tanesini aldığınızda bir sonrakini ortaya çıkarır ve ardından da artık düğüm çözülmeye başlar ve burada da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ilk o gözaltına alınan kafa isimler. Kimdi? Murat Ongun ve beraberinde Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ekrem İmamoğlu ve yine itirafçı olan ve aslında büyük bir katkı sağlayan düğümün çözülmesine katkı sağlayan Ertan Yıldız.
ARAŞTIRMA NASIL YÜRÜTÜLDÜ?
Ve burada bu itirafın gelmesiyle birlikte yeni isimler gün yüzüne çıktı ve gün yüzüne çıkan bu isimler gözaltına alındığında onlar da yeni isimler verdikçe aslında tüm detaylar ortaya çıktı. Tabii ki şimdi sadece itirafla olmaz. Hukukçularımız da söyledi. Bir kişinin söylemiyle tabii ki onu almazlar. Ama sizin bu dediğinizin doğru olup olmadığını polis de başsavcılık da araştırmak zorundadır. Ve sonrasında araştırdığında, sinyallere bakıldığında, baza ve HTS'ye bakıldığında mesajlaşmalara bakıldığında ve ortada da yapılan ihaleye bakıldığında hepsi orayı gerçeği yansıtıyorsa o zaman zaten bir şey vardır.
İşte nitekim şu anki yapılan bu operasyon oldukça önemli. İstanbul Polisi tam 49 kişinin gözaltına alınması için harekete geçmişti. Hem de üstelik sadece İstanbul'da değil, İzmir, Antalya, Trabzon ve Kocaeli'de gerçekleşti. Şimdi burada İstanbul Polisi'nin gözaltına aldığı ve İstanbul Polisi'nin benim edindiğim bilgilerde çok özel bir çalışma neticesinde bir isme ulaştı. Şimdi o ismi hemen sizlerle paylaşım.
BEYAZ MONTLU SIR ADAM
Seza Büyükçulha. Biz bu kişiyi görmüştük ama kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyorduk. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet ekipleri özel bir çalışma yaptı. Bakın gördüğünüz bu beyaz montlu kişi bahsettiğim Seza Büyükçulha.
Kendisini ilk olarak nerede görmüştük? 6 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'a gitmiş olduğu bir otelde hatırlayacaksınız, güvenlik kameralarının bantlanması ve orada bavulların götürülmesi ve orada ilgili ya da bunların Büyükşehir Belediyesi toplantısına ne işi var diyeceğimiz yine İmamoğlu İnşaat'ın yönetim kurulunda bulunanların toplantı yaptığı bir yerde görmüştük.
İMAMOĞLU'NUN ÇOCUKLUK ARKADAŞI!
İstanbul Polisi burada özel bir çalışma yapıyor. Yüz taraması, sinyallerden takibi yapılıyor ve bu isim ortaya çıkıyor; Seza Büyükçulha. İstanbul Polisi bu isim üzerine yoğunlaşıyor ve yapılan araştırmalarda bu isim artık şunu söyleyebiliriz. Acaba Ekrem İmamoğlu'nun en büyük kasalarından biri mi? Kim diye merak ediyorlardı? Ekrem İmamoğlu'nun ne Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan biri ne de bu otelde kendisini karşıladığına bakmayın ne de otelde çalışan biri. Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da yaşamakta olan bir çocukluk arkadaşı ve kendisi sık sık İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeye geliyor.
EN BÜYÜK GİZLİ KASA
Ekrem İmamoğlu kendisiyle görüşmeye gidiyor ve bu sabah da yapılan operasyon işte buradaki görüntülerde görüldüğü gibi gözaltına alındı. Seza Büyükçulha ve bu gözaltına alınan bu kişinin daha öncesinde de Ekrem İmamoğlu'nun bu ihale konusunda ve yine kasa olarak nitelendirdiğimiz yani tahsilatın toplandığı isimlerden biri olduğu ve bu sebeple de buradaki o kritik toplantıya çağrıldığı ve burada kendisi arasında bundan sonraki süreçle ilgili kararların alındığı tahmin ediliyor.
İMAMOĞLU'NUN DİNLENME UYARISI!
Çünkü bunu neye göre söylüyorum? Ertan Yıldız yapmış olduğu itirafında aynen şu beyanı kullanıyor; Son zamanlarda işte geçmiş birkaç ay öncesinde Ekrem İmamoğlu bütün bürokratları topladı ve bizlere dedi ki, takip edilebiliriz, bizi dinliyor olabilirler, dikkatli olun demişti.
ÖZEL ÇALIŞMA İLE ORTAYA ÇIKTI
Bu toplantıda anladığım kadarıyla o gün için yapılmış, o güne belki de bunları konuşmak üzere, toplanmış olabilirler. Ama Seza Büyükçulha, dediğim gibi kasalardan biri mi diye. Bugüne kadar Fatih Keleş, Adem Soytekin diye konuşurken artık yeni ismin de yine o oteldeki görüntülerde kayda geçen ve İstanbul Polisi'nin sinyallerden takibini yaparak baz, baza bakılıyor. Ekrem İmamoğlu'yla kaç kez bir araya geldi? Hangi noktalarda geldi? Bir de bakılıyor ki hep özel görüşmelerde kritik noktalarda toplantıların olduğu yerde hep bu isim var ve sonrasında yapılan incelemeler yine işte o tanıkların ya da şüphelilerin beyanlarında ifade ettiği ismin bu kişi olması artık bunu önemli kıldığını ifade edebiliriz.
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