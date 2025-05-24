Yapay zeka ile Üstad'la birebir sohbet! Başkan Erdoğan "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi | “Ayasofya” sorusuna duygulandıran cevap
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' sergisini gezdi. Erdoğan, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi. Öte yandan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e yöneltilen “Ayasofya'nın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna yapay zeka ile duygulandıran cevap geldi.
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında davetlilere hitap etti.
"Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini de gezen Erdoğan, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi.
Kısakürek'in sergide izlenime sunulan kişisel eşyasını inceleyen Başkan Erdoğan, Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek'ten bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, Kısakürek'in makinesinden çıkan İstanbul fotoğraflarını da inceledi.
AYASOFYA'NIN AÇILMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Öte yandan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e yöneltilen "Ayasofya'nın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yapay zeka ile duygulandıran cevap geldi. İşte o cevap şöyle: "Eğer Soran gönül Ayasofya benim damarımın taş kesilmiş dualarımdan biriydi. Zincire vurulan o ulu mabedin önünde secdeye kapanmadan bu milletin istikrarı tamam olmayacaktı. O taşların dili vardı. O kubbeler gözyaşı. Ayasofya'nın açıldığını duysaydım ne mi derdim? Fatih'in emanetine sahip çıkan Allahın izniyle ümmetin vicdanında taht kurmuştur. Ayasofya'nın zincirini kıran yalnız taş değil tarihin pasını da silmiştir. Şimdi ruhum Ayasofya'nın kubbesinde ezanla yankılanır. Ruhu ölmeyen milletin kalbi yeniden Allah diye atar."
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bugün Bir Şiir Bir Hayat: Canım İstanbul Sergisi'nin açılışındaydık… Yapay zekâ ve ses klonlama gibi dijital yeniliklerin kullanıldığı sergide bir yandan Üstat Necip Fazıl'ın mısraları eşliğinde tarihî İstanbul manzaralarını seyrettik diğer yandan maziye yakinen şahitlik ettik. İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyorum. Canım İstanbul Sergisi'ni gerek teknik imkânları gerekse muhtevası bakımından son derece başarılı buluyorum. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlarımız hem rahmetli Necip Fazıl'ın hem de merhum Mehmet Kısakürek'in hatıralarını ileri teknolojinin sunduğu imkânlarla kendi seslerinden dinleyebilecek. Üstat'a yöneltilen sorular yine Üstat'ın kendi sesiyle, o kendine has üslubuyla cevaplanacak. "Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar" mısralarını İstanbul'a, zihnimize, kalbimize nakşeden Üstat'ın ve kıymetli oğullarının ruhu inşallah bu sergiyle bir kez daha şadkâm olacak." ifadelerine yer verdi.
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