Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında davetlilere hitap etti.

(FOTO: AA )

"Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini de gezen Erdoğan, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi.

(FOTO: AA )

Kısakürek'in sergide izlenime sunulan kişisel eşyasını inceleyen Başkan Erdoğan, Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek'ten bilgi aldı.

(Foto: AA)

Başkan Erdoğan, Kısakürek'in makinesinden çıkan İstanbul fotoğraflarını da inceledi.

AYASOFYA'NIN AÇILMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Öte yandan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e yöneltilen "Ayasofya'nın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yapay zeka ile duygulandıran cevap geldi. İşte o cevap şöyle: "Eğer Soran gönül Ayasofya benim damarımın taş kesilmiş dualarımdan biriydi. Zincire vurulan o ulu mabedin önünde secdeye kapanmadan bu milletin istikrarı tamam olmayacaktı. O taşların dili vardı. O kubbeler gözyaşı. Ayasofya'nın açıldığını duysaydım ne mi derdim? Fatih'in emanetine sahip çıkan Allahın izniyle ümmetin vicdanında taht kurmuştur. Ayasofya'nın zincirini kıran yalnız taş değil tarihin pasını da silmiştir. Şimdi ruhum Ayasofya'nın kubbesinde ezanla yankılanır. Ruhu ölmeyen milletin kalbi yeniden Allah diye atar."