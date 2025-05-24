Emine Erdoğan Karabağ Atları gösterisine ilişkin paylaşımı: Bir milletin kültürü, diğerinin yüreğinde yankı buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne Başkan Erdoğan ile birlikte katıldı. Yoğun katılımın olduğunu festivalde Emine Erdoğan, Karabağ Atları'nın gösterisini yakından takip etti.