Emine Erdoğan Karabağ Atları gösterisine ilişkin paylaşımı: Bir milletin kültürü, diğerinin yüreğinde yankı buldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde Başkan Erdoğan ile birlikte ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen etkinliğin üçüncü gününde Karabağ Atları gösterisini izledi. O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Emine Erdoğan 'Bir milletin kültürü, diğerinin yüreğinde yankı buldu bugün. İki devlet, bir millet; kültürde, yürekte ve gelecekte daima bir bütün' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne Başkan Erdoğan ile birlikte katıldı. Yoğun katılımın olduğunu festivalde Emine Erdoğan, Karabağ Atları'nın gösterisini yakından takip etti.
ALİYEV'İN EŞİNİ ETİKETLEDİ
Emine Erdoğan Karabağ Atları gösterisini sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "7'nci Etnospor Kültür Festivali'nde gönüllere işleyen Karabağ Atları'nın eşsiz gösterisi… Bir milletin kültürü, diğerinin yüreğinde yankı buldu bugün. İki devlet, bir millet; kültürde, yürekte ve gelecekte daima bir bütün" ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'yı etiketledi. Paylaşımda gösteriye ilişkin bir video da paylaşıldı.
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