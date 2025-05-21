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Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı telefonu ortaya çıktı! Sim kartsız ele geçirildi | Neden gizlendi? Yerini kim söyledi? Detaylar A Haber’de...

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Giriş: 21.05.2025 17:36 Güncelleme: 21.05.2025 18:38
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Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı telefonu ortaya çıktı! Sim kartsız ele geçirildi | Neden gizlendi? Yerini kim söyledi? Detaylar A Haber’de...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün kayıp olarak aranan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Bahse konu cep telefonu, içinde sim kart olmadan bulunurken kayıp telefonun fotoğrafı da ortaya çıktı. Peki, telefon neden gizlendi? Yerini kim söyledi? Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün (20 Mayıs) yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp olarak aranan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilirken yaşanan gelişme soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

SAKLATTIĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak sürdürülen soruşturmalar kapsamında, bir sanık etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade verdi. Sanık ifadesinde, Ekrem İmamoğlu tarafından saklanması yönünde talimat verilen 2'nci cep telefonunun yerini söyledi. Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İNCELEMELER SÜRÜYOR
İmamoğlu'nun cep telefonu dün emniyette incelemeye alındı. Saklatılan telefon üzerindeki incelemeler sürüyor.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

İŞTE O TELEFON...
Sanık ifadesinde, Ekrem İmamoğlu tarafından saklanması yönünde talimat verilen 2'nci cep telefonunun yerini söylemesi üzerine ifade doğrultusunda alınan arama kararı ile jandarma ekipleri belirtilen adreste arama yaptı. Yapılan aramada bahse konu cep telefonu içinde sim kart olmadan ele geçirildi. Bahse konu cep telefonun fotoğrafı da ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NUN SAKLADIĞI İKİNCİ TELEFONDA NE VAR?

YERİNİ KİM SÖYLEDİ?
Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin, İmamoğlu'nun gizlediği telefonun yerini emniyet güçlerine bildirdiği öğrenildi. Bu bilginin ardından düzenlenen operasyonla telefon ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerin, İmamoğlu ve birlikte yargılanan diğer şüpheliler hakkındaki suçlamaları güçlendirebileceği belirtiliyor. Telefonun içeriğinin detaylı incelemesiyle birlikte, yolsuzluk ve rüşvet ağına dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı telefonu ortaya çıktı! Sim kartsız ele geçirildi | Neden gizlendi? Yerini kim söyledi? Detaylar A Haber’de...

İMAMOĞLU'NUN SAKLADIĞI İKİNCİ TELEFONDA NE VARDI?

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı. Almaçayır, "Ekrem İmamoğlu'nun evinde gözaltı işleminde yapıldığı sıradaki evinde değil edindiğimiz bilgilere göre savcılığa bir müracaatta bulunuyor sanıklardan birisi ve bu bilgileri paylaşıyor. Verilen iki adresten bahsediyor bu itirafçı. Mali Şube Polisleri bu iki adresi takibe alıyorlar. İki gün boyunca fiziki bir takip söz konusu. Evlerden birisine bir operasyon yapılıyor ve cep telefonu bulunuyor. Ancak telefonda bir sim kart bulunamıyor. Acaba sim kartsız bir telefon muydu ya da sim kart çıkarıldı mı? İki tane ihtimal üzerinde değerlendirme yapılıyor. Çıkarıldıysa görüşmelerle ilgili neler vardı? Gizlenme ihtiyacı mı duyuluyor? Ya da sim kartsız internet tabanlı bir görüşme mi yapıldı bunlar da incelendikten sonra herkesin kafasındaki soru işaretleri ortaya çıkarılmış olacak." dedi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Soruşturma kapsamında elde edilen HTS kayıtlarına göre, İmamoğlu'nun söz konusu telefonla, soruşturma dosyasında "örgüt yöneticilerinden biri" olarak tanımlanan Fatih Keleş ile 135, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 ve Necati Özkan ile 469 kez görüştüğü tespit edildi. Bu görüşmelerin, yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili olduğu değerlendiriliyor.

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