21 Mayıs 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri İSKİ atık suları arıtmadan denize deşarj etti: 3 milyon TL'den fazla ceza kesildi

İSKİ atık suları arıtmadan denize deşarj etti: 3 milyon TL'den fazla ceza kesildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 15:16 Güncelleme: 21.05.2025 15:32
ABONE OL
İSKİ atık suları arıtmadan denize deşarj etti: 3 milyon TL’den fazla ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı.

ARITMA YAPMADAN DEŞARJ

Kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

Atık sular denize deşarj ediliyor (ahaber.com.tr)Atık sular denize deşarj ediliyor (ahaber.com.tr)

İSKİ'YE 3,5 MİLYON TL CEZA

Çevre kirliliğine neden olan İSKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunulacak.

İSKİ atık suyu Marmara’ya akıttı! Denizin rengi değiştiİSKİ atık suyu Marmara’ya akıttı! Denizin rengi değişti İSKİ ATIK SUYU MARMARA'YA AKITTI! DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İSKİ atık suları arıtmadan denize deşarj etti: 3 milyon TL’den fazla ceza kesildi İSKİ atık suları arıtmadan denize deşarj etti: 3 milyon TL’den fazla ceza kesildi İSKİ atık suları arıtmadan denize deşarj etti: 3 milyon TL’den fazla ceza kesildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör