İSKİ atık suları arıtmadan denize deşarj etti: 3 milyon TL'den fazla ceza kesildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı.
ARITMA YAPMADAN DEŞARJ
Kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi.
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