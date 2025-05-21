İSKİ atık suları arıtmadan denize deşarj etti: 3 milyon TL’den fazla ceza kesildi

Atık sular denize deşarj ediliyor (ahaber.com.tr)

İSKİ'YE 3,5 MİLYON TL CEZA

Çevre kirliliğine neden olan İSKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunulacak.