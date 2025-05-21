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Borsa İstanbul soruşturmasında gelişme: Ünsal Ban yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.05.2025 18:06 Güncelleme: 21.05.2025 18:07
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Borsa İstanbul soruşturmasında gelişme: Ünsal Ban yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ünsal Ban Fethiye'de yakalanarak gözaltına alındı.

Borsa İstanbul soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ünsal Ban Fethiye'de gözaltına alındı.

FETHİYE'DE YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, emniyet güçleri tarafından Fethiye'de yakalandı.

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Borsa İstanbul soruşturmasında gelişme: Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında gelişme: Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında gelişme: Ünsal Ban yakalandı
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