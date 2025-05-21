Ekrem İmamoğlu’nun sakladığı ikinci telefonda ne var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması" çerçevesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda, görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi. İmamoğlu'nun gözaltı sırasında farklı bir telefon kullandığı öğrenildi. Bu konunun ayrıntılarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

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