İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni itiraf! Ahmet Çiçek: Murat Kapki’ye bavullarla para taşıdım

Murat Kapki

VIP ASANSÖRÜ İLE PARA KAÇIRDILAR

Yine bu yıllarda bir gün Murat Kapki'nin ofisinde baş başa görüştüğümüz bir esnada kendisine gelen bir telefon üzerine bir anda 'Bana Berat'ı (Kardeşi) çağırın acil.' diye seslendi. Bunun üzerine Berat odaya girdi ve ona 'Neyi bekliyorsunuz?' dedi ve ofisinden açılan bir yan odadan Berat 2 bavul dolusu para alarak çıktı. Gördüğüm kadarıyla bu yan odanın içerisi bavul doluydu ve ayrıca çok büyük bir kasa vardı. Kardeşine, kendi adına koruma tahsisli olan aracıyla parayı götürmesini ve arka tarafta bulunan VIP asansörü kullanmasını söyledi. Sonra Berat Kapki bavulları alarak ofisten ayrıldı."

Çiçek, ismini hatırlayamadığı bir arkadaşının kendisini arayarak acil paraya ihtiyacı olduğunu, Acarkent'teki değeri o dönem 80 milyon lira olan villasını yaklaşık 40-50 milyon liraya satmak istediğini ve kendisine müşteri bulup bulamayacağını söylediğini kaydetti.

Kapki'ye villayı satın almak isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Çiçek, "Kendisi de bana 'Bu aralar nakitte kalmam daha iyi' minvalinde cevap verdi. Normal şartlarda Murat Kapki'nin bu devirde bu teklifin üzerine atlaması ve kabul etmesi gerekiyordu. Tahmin ediyorum ki bu soruşturmadan ve 19 Mart'ta gerçekleşen operasyondan haberi vardı. Zaten kendi ağzından da yine bu soruşturma dosyasından ve yapılacak operasyonlardan haberinin olduğunu bizzat bana söyledi." beyanında bulundu.

"KALAN TELEFONLARDAN BANA DA VERDİ"

Çiçek, "Murat Kapki ile yine ofisinde bir gün görüştüğümüz esnada bana yapacağı ödeme yerine 7 adet iPhone 16 Pro Max verdi. Ben de telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda bana gülerek 'Bunlar fazla kaldı' dedi. Ben de bu telefonları kabul ettim, hatta bir tanesini de muhasebecime hediye olarak verdim. Tahmin ediyorum ki bu telefonlar haberlerde de yer alan CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlardır." ifadelerini kullandı.