Bolu’daki Grand Kartal Oteli’nde kahreden detaylar! İhmaller zinciri iddianamede

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

YANGIN ALARM BUTONU VE SİREN SİSTEMİ ERİMİŞ

İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme raporu da yer aldı. Raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveni bulunmadığı, katlarda yer alan yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangınla eridiği belirtildi. Ayrıca, binada gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların, ölümleri artıran başlıca nedenlerden biri olduğu vurgulandı. Her katta yangın panosunun olduğu, bazı panoların içerisinde yangın tüplerinin bulunduğu, oda tavanlarında duman detektörleri ile kapı arkalarında yangın tahliye planlarının bulunduğu, yine her katın ortasında yangın alarm butonunun olduğu ve aynı buton üzerinde siren sisteminin bulunduğu ancak yangın etkisiyle buton ve sirenlerin eridiği kaydedildi.