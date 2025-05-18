18 Mayıs 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü için mesaj

Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü için mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.05.2025 15:31
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Kırım Tatar Sürgünü’nün 81. yıl dönümü için mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, Kırım Tatarlarının yaşadığı acıları hüzünle andığını, hayatını kaybedenlere rahmet dilediğini ve Türkiye'nin her zaman onların yanında olacağını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde, Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı acıları hüzünle andı.

Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yad ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Kırım Tatar Sürgünü’nün 81. yıl dönümü için mesaj Başkan Erdoğan’dan Kırım Tatar Sürgünü’nün 81. yıl dönümü için mesaj Başkan Erdoğan’dan Kırım Tatar Sürgünü’nün 81. yıl dönümü için mesaj
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör