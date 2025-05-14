Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katılmış, konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi almıştı.

15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için düzenlendikleri protesto sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırmış, saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilirken, 82 kişi ise serbest bırakıldı.

