Ekol TV'ye kara para soruşturması! Adres değişikliğiyle dosya devredildi
Ekol TV'ye yönelik kara para aklama ve yasa dışı bahis iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada aralarında Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, Veysel Şahin, iş insanı Mübariz Mansimov, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve avukat Ersan Şen'in yer aldığı 12 kişilik dosya yetersizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına son verdiğini açıklayan Ekol TV'ye yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Ekol TV'ye ilişkin kara para ve yasa dışı bahis iddialarıyla başlatılan soruşturma genişletildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında kapanan Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, baş şüpheli Veysel Şahin, iş insanı Mübariz Mansimov, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve avukat Ersan Şen'in yer aldığı 12 kişilik dosya yetersizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
SORUŞTURMANIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Sabah Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre, soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ekol TV'nin kapatma kararı almasının ardından şirket merkezini Kağıthane ilçesine taşıdığı tespit edildi. Bu adres değişikliği üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında yetkisizlik kararı vererek, soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti.
12 ŞÜPHELİ DOSYADA
1 gizli tanık ve 12 şüphelinin yer aldığı dosyada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kapsamlı bir rapor talep ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından soruşturma yapılan dosya kapsamında isimleri geçen, Veysel Şahin (Baş Şüpheli), Mübariz Mansimov, Emrah Doğru (Yönetim Kurulu Başkanı), Arif Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi), Ersan Şen (Avukat)'in de bulunduğu 12 şüpheli yer alıyor.
MASAK RAPORUYLA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK
Edinilen bilgiye göre, soruşturma "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Finansal usulsüzlükler" çerçevesinde derinleştiriliyor. MASAK'tan gelecek olan raporun, kanalın sermaye yapısı ve para trafiğini netleştirerek soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor.
