Terörsüz Türkiye için tarihi karar! "Nobel'e aday gösterilecek bir barış hamlesi"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

Doğan düzenlediği basın toplantısında "PKK'nın kongresini topladığını duyurması, an meselesi. Yani her an kongrenin toplandığını duyurabilir" dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra PKK'dan "Kongre 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplandı. Kongrenin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklaması geldi.