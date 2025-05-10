Terörsüz Türkiye için tarihi karar! "Nobel'e aday gösterilecek bir barış hamlesi"

PKK'lı teröristler (AA)

Örgüt, bu süreci ne kadar içselleştirir bilemem ama içinden farklı sesler çıksa da artık şiddet ve terörle bir yere gidilemeyeceği çok açık.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan son açıklama da bunu doğruluyor. "Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı" başlıklı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ediliyor ve şu satırların altı çiziliyor:

"Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz. Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta TBMM olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının gerekliliğine inanıyoruz."

Sivil siyasetin asıl sınavı şimdi başlıyor. Sorunların çözüm adresi artık Meclis... Herkes elini taşın altına koymalı. Terörün devreden çıktığı bir zeminde, demokrasi ve hukuk eksikliğini gidermemek, hatta sivil bir anayasa yapmamak için bir neden yok.

Kim demokrasi ve hukuk istiyor, kim bahane peşinde koşuyor göreceğiz.