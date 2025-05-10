Firari FETÖ hükümlüsü eski hakim Kırıkkale’de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Ö.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.