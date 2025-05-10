PKK fesih kongresi | TBMM İdari Amiri Hasan Turan A Haber’de

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BU SÜREÇ EMPERYALİZMİN OYUNLARININ BOZULMASIDIR

Terörsüz Türkiye bu işin her ne kadar başlığı olsa da terör örgütü silahlı eylem yapamıyordu. Bütün unsurları temizlemişti. Ama varlığı devam ettiği sürece tehdit devam ediyor demektir. Sonuç itibarıyla silahların bırakılması, gömülmesi gerekmektedir. Hem ülkemiz için zaten burada Terörsüz Türkiye başlığı sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu da değildir. Bütün bir coğrafyamızı ilgilendiren bir konudur.

Coğrafyamızın güvenlik altına alınması, terör örgütlerinden arındırılması, demokrasinin güçlendirilmesi, kanayan yaranın sarılması ve tedavi edilmesi, bu bölgede yaşayan halkların buluşturulması, kucaklaştırılması ve bunların üzerinde tepinen emperyalizmin oyunlarının bozulmasıdır bu süreç. Dolayısıyla bu sürece iyi niyetli bir şekilde herkes elinden gelenin en iyisini, en fazlasını yaparak katkıda bulunmalıdır.