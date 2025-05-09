Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili flaş sözler: PKK'nın silah bırakması yeterli değil

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, 24 TV'de katıldığı programda terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasını değerlendirdi. Fidan, "Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu yıllarda hem demokrasiyi ilerletme hem de güvenliği daha iyi noktaya getirme noktasında milli karar mekanizmalarını kullanarak ciddi bir irade ortaya koydu. Bugün itibari ile bakacak olursak örgüt Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir cevap vermeyle ilgili kongre süreci geçirdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"Haberlerde bugün ilan edileceği bilgisi geçildi ama anlaşılan bir müddet daha bekleme durumunda olacağız örgütün cevabını duymak için. Burada herkes iyi ve iyimser olmak istiyor ve gerçekten geldiğimiz noktada milli birlik bütünlük demokrasimizin geldiği nokta, insanların istediği imkanlara sahip olmaları, hiçbir ayrımcılığın olmaması meselesi. Türkiye'de terörü çoktan ortadan kaldırmış durumda zaten.

Geçen sefer arazideki dinamik şartlar farklıydı. Demokratik duruşumuz, güvenlikle ilgili mesafe avantaj. Silahların bırakılması tek başına yetmiyor. İllegal yapılarını istihbari yapılarını ortadan kaldırması gerekiyor. Hesap verilebilir bir örgütlenme modelini nasıl ki siyasi partilere STK'lara bu imkan tanınıyor ondan istifadeyle ilerletilmesi gerekiyor. Bu örgüt için de kolay bir karar değil ama örgüt liderinin ortaya koydu tavra karşılık bir cevap verilmesi gerekir. Biz de olumlu bir beklenti içerisindeyiz. Ama olmaması da hayatın sonu değil. Zaten olmaması durumuna göre biz mücadele içerisindeyiz.