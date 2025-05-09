Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili flaş sözler: PKK'nın silah bırakması yeterli değil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 'Örgütün cevabını duymak için bir müddet daha bekleme durumunda olacağız.' dedi. PKK'nın silah bırakmasının yeterli olmayacağını söyleyen Fidan, 'İllegal yapılarını istihbari yapılarını ortadan kaldırması gerekiyor.' ifadesini kullandı. Bakan Fidan ayrıca, konuşmasında Suriye konusuna da değindi. Dışişleri Bakanı, 'Suriye'de önem verdiğimiz belli konular var.' dedi. Fidan, 4-5 sene önce cıva ve arsenik verilerek suikasta maruz kaldığını açıkladı.
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, 24 TV'de katıldığı programda terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasını değerlendirdi. Fidan, "Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu yıllarda hem demokrasiyi ilerletme hem de güvenliği daha iyi noktaya getirme noktasında milli karar mekanizmalarını kullanarak ciddi bir irade ortaya koydu. Bugün itibari ile bakacak olursak örgüt Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir cevap vermeyle ilgili kongre süreci geçirdi" ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
"Haberlerde bugün ilan edileceği bilgisi geçildi ama anlaşılan bir müddet daha bekleme durumunda olacağız örgütün cevabını duymak için. Burada herkes iyi ve iyimser olmak istiyor ve gerçekten geldiğimiz noktada milli birlik bütünlük demokrasimizin geldiği nokta, insanların istediği imkanlara sahip olmaları, hiçbir ayrımcılığın olmaması meselesi. Türkiye'de terörü çoktan ortadan kaldırmış durumda zaten.
Geçen sefer arazideki dinamik şartlar farklıydı. Demokratik duruşumuz, güvenlikle ilgili mesafe avantaj. Silahların bırakılması tek başına yetmiyor. İllegal yapılarını istihbari yapılarını ortadan kaldırması gerekiyor. Hesap verilebilir bir örgütlenme modelini nasıl ki siyasi partilere STK'lara bu imkan tanınıyor ondan istifadeyle ilerletilmesi gerekiyor. Bu örgüt için de kolay bir karar değil ama örgüt liderinin ortaya koydu tavra karşılık bir cevap verilmesi gerekir. Biz de olumlu bir beklenti içerisindeyiz. Ama olmaması da hayatın sonu değil. Zaten olmaması durumuna göre biz mücadele içerisindeyiz.
"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI YETMEZ"
Silahların bırakılması tek başına yetmiyor. İllegal yapılarını istihbari yapılarını ortadan kaldırması gerekiyor. Hesap verilebilir bir örgütlenme modelini nasıl ki siyasi partilere STK'lara bu imkan tanınıyor ondan istifadeyle ilerletilmesi gerekiyor.
"SURİYE'DE ÖNEM VERDİĞİMİZ BELLİ KONULAR VAR"
Bizim devlet kültürümüzde strateji geleneğimizde, kardeşlik ilişkileri içerisindeki ülkelerle ilgili Cumhurbaşkanımız da çok hassas. Çok fazla sembolizme girmiyoruz. Suriye'de önem verdiğimiz belli konular var.
Suriye halkının topyekün kucaklayıcı bir ortam olması bunun üzerine ekonomiyi refahı gelişmeyi iyi yönetimi özgürlüğü bina edersiniz. Diğer ülkelerle kendi menfaatlerini ilerletme yolunda atacakları adımlar önemli. Türkiye onlar için önemli onu hatırlatmaya gerek yok. Suriye'ye önceki rejim döneminde konulmuş yaptırımlar var. AB, ABD tarafından.
Bütün bunların yeni dönemde kaldırılması için belli bir görüşme trafiğine bir ikna çalışmasına ihtiyaç var. Günün sonunda yabancı döviz trafiği size yardım etmek isteyen ülkeler bile size para gönderemiyorlar bu bir sıkıntı.
"SURİYE'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ NORMAL BULUYOR VE TEŞVİK EDİYORUZ"
Şimdi bunları ortadan kaldırmak için ve uluslararası topluma yeni Suriye'yi yeni zihni anlatmak için yoğun bir diplomasi trafiğini normal buluyor ve teşvik ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin zihnine inisiyatifine güveniyoruz.
Bu yaklaşım asil bir yaklaşım ama bizim bölgemizde yeni bir yaklaşım. Cumhurbaşkanımız da bu yaklaşımın arkasında ve çok da takdir topluyor.
"SUİKASTA MARUZ KALDIK"
Türkiye'nin ana muhalefet partisinin terör örgütlerinin, mafyanın ürettiği bilgiyi siyasette kullanmasının sıkıntılı bir durum olduğunu belirten Bakan Fidan, "Diğer türlü biz fiziken de suikasta maruz kaldık, zehirlendik, karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz. Suikast girişimine uğradım. Ağır arsenik ve cıva verildi, zehirlendim. Bunlar testlerde ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
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