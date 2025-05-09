PKK’nın fesih kararı ne zaman açıklanacak? DEM’den flaş açıklama: PKK kararını her an açıklayabilir

AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin iki hafta içinde netleşeceğini söyledi. Başkan Erdoğan milletvekillerine "Süreci MHP ile beraber dikkatle takip ediyoruz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız" dedi.

VEKİLLERE UYARI

Bakan Erdoğan, "Süreç, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. Bugün yarın süreç netleşecek. Siz de sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın." ifadelerini kullandı.