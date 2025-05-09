PKK'nın fesih kararı ne zaman açıklanacak? DEM'den flaş açıklama: PKK kararını her an açıklayabilir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan toplantıda PKK terör örgütünün birkaç gün içerisinde silahı bırakmasını beklediklerini dikkat çekti. Peki PKK'nın fesih kararı ne zaman açıklanacak? PKK fesih kararını duyurduktan sonra hangi adımlar atılır? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi. DEM'den gelen son dakika açıklamasında 'PKK fesih kararını her an açıklayabilir' ifadeleri kullanıldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin iki hafta içinde netleşeceğini söyledi. Başkan Erdoğan milletvekillerine "Süreci MHP ile beraber dikkatle takip ediyoruz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız" dedi.
VEKİLLERE UYARI
Bakan Erdoğan, "Süreç, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. Bugün yarın süreç netleşecek. Siz de sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın." ifadelerini kullandı.
HANGİ ADIMLAR ATILACAK?
Peki PKK'nın fesih kararı ne zaman açıklanacak? PKK fesih kararını duyurduktan sonra hangi adımlar atılır? Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
TARİHİ EŞİK AŞILACAK
Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Tarihi bir eşiği aşmak üzereyiz. PKK fesih kararını alacağı kongre sürecini tamamladı. Fakat Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle aynı zamanda lojistik nedenlerle geciktiğine dair birtakım duyumlar vardı. PKK'nın fesih kararını çok yakında açıklamasını bekliyoruz. Bu bugün de olabilir ancak "Analar Ağlamasın" söylemini dikkate aldığımızda 11 Mayıs Pazar Anneler Günü de olabilir. Ben de buradan Diyarbakır Anneleri'ne selam gönderiyorum. Önümüzdeki haftaya kalmadan PKK'nın fesih kararını kendisinin duyurmasını bekliyoruz.
SİLAH BIRAKMA SÜRECİ
Önümüzde 2 ay gibi düşünülen ama biraz daha zaman yayılması muhtemel silahların bırakılması, silah depolarının yerlerinin gösterilmesi, belirlenen noktalara silahların teslim edilmesi yani PKK'nın silahtan arındırılması ile ilgili başka süreç başlayacak.
YENİ DÖNEMİN İPUÇLARI
PKK'nın tüm unsurları ile birlikte fesih kararı alması yakında bunun resmiyet kazanması ve kamuoyu ile paylaşılacak olması 40 yılı bulan ve bu kadar ağır maliyet üreten problemde küresel güçlerin ve istihbarat servislerinin elinin içinde olduğu yapının fesih kararı alması sonrasında bölgedeki tüm Kürt kökenli nüfus ve unsurlar bakımından da Türkiye merkezli yepyeni bir döneminde açılacağının ipuçlarını veriyor. Türkiye bu prangadan kurtulup önüne bakacak.
PKK SONA ERECEK SİLAHLAR DEVREDEN ÇIKACAK
Silah bırakma süreci istihbarat teşkilatının sahadaki etkili unsurları aracılığıyla aynı zamanda TSK'nın bilgisi ve gözetimi ile yürüyecek ve gizli şekilde yürütülecek. Silah ile örgüt bağı bütünüyle kopartılacak. PKK sona erecek silahlar devreden çıkacak. Belirlenecek ve gösterilecek yerler silahlar teslim edilecek.
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