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Terörsüz Türkiye süreci | Başkan Erdoğan: Her alan müjdeleri alabilirsiniz

Terörsüz Türkiye süreci | Başkan Erdoğan: Her alan müjdeleri alabilirsiniz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 16:09
Terörsüz Türkiye süreci büyük titizlikle yürütüyor. Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız. Devlet ciddiyetine yakışır şekilde en küçük boşluk bırakmadan çalışmaları takip ediyoruz. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Her alan müjdeleri alabiliriz.” sözlerine yer verdi.
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Terörsüz Türkiye süreci | Başkan Erdoğan: Her alan müjdeleri alabilirsiniz
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