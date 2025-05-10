Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ne tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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