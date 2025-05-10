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Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ne tebrik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 18:57 Güncelleme: 10.05.2025 18:58
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Başkan Erdoğan’dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Gençlerbirliği Süper Lig’e yükseldiGençlerbirliği Süper Lig’e yükseldi GENÇLERBİRLİĞİ SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

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Başkan Erdoğan’dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik Başkan Erdoğan’dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik Başkan Erdoğan’dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik
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