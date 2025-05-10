Başkan Erdoğan’dan Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ne tebrik

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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.