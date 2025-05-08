Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.

10 YILLIK LİSTE İSTENDİ

A Haber İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır, Can Okanar'ın sunduğu Ajans bülteninde detayları aktardı.

Almaçayır, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 10 yıllık süre zarfında ilçede gerçekleştirilen işlemler hakkında liste istediğini belirtirken, "Soruşturma 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 yılları arasındaki bir süreci kapsıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir yolsuzluk iddiası var. Soruşturma kapsamında ilçede 2015 ve 2025 yılları arasında inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesinin istendiği belirtildi. Bu projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi. Yani Büyükçekmece'de 10 yıllık süre zarfında ilçede gerçekleştirilen ruhsat işlemleri, iskan işlemleri ve bu işlemleri kimlerin yaptığıyla ilgili olarak bir liste isteniyor. Bu listenin de emniyete teslim edilmesi belirtiliyor. Bu teslim edilen evrakların incelenmesi sonucunda yolsuzluk iddialarıyla ilgili nasıl bir gelişmenin olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak." dedi.