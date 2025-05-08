NATO tarihinde bir ilk: Türk generale önemli görev

"ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU"

TSK'nın terör örgütünü bitirme noktasına getirdiğini, bekaya yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Devam eden operasyon, arama tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Bu vesileyle, 3 Mayıs'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'e bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere sevgi ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden kutluyoruz."

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 175 şahsın yakalandığını, 1893 şahsın engellendiğini belirterek, "Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1841, engellenen kişi sayısı da 29 bin 657 olmuştur. Diğer yandan Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir." diye konuştu.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bu kapsamda gerçekleştirilen tatbikatlara ilişkin bilgi verdi.

Tuğamiral Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 6-17 Mayıs tarihleri arasında icra edilen DENİZKURDU-II tatbikatında, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil toplam 120 gemi, 7 insansız deniz aracı (İDA) ve 85 hava aracı yer almaktadır. Tatbikata ayrıca İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Kızılayı da iştirak etmektedir. Fiili silah eğitimleri ve ATMACA ve SM-1 güdümlü mermi atışlarının 10 Mayıs'ta icra edileceği DENİZKURDU-II tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri 15 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecektir."

İzmir'de 5-16 Mayıs tarihleri arasında, EFES-2025 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri, Ankara'da Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğal Afetler Arama Kurtarma, Edirne'de Trakya-2025, İstanbul'da Avrasya Barışı tatbikatlarının düzenlendiğini belirten Aktürk, şöyle devam etti:

"21 Nisan-31 Mayıs dönem aralığında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag, yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, Gürcistan'da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekatı, Almanya ve Birleşik Krallık'ta Formidable Shield, İtalya'da Mediterranean Strike, yerinden katılım ile Locked Shields, İspanya'da Spanish Minex tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, Katar'da 9-16 Mayıs tarihleri arasında Katar Özel Kuvvet NATO Sertifikasyon, Konya'da 12-23 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Anadolu Ankası, Kayseri'de 12-30 Mayıs tarihleri arasında Erciyes Hava İndirme tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır."

Aktürk, ayrıca NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında, 14 Mayıs'ta Romanya hava sahasında düzenlenecek eğitimlere 2 adet F-16 ve tanker uçak ile katılım sağlanmasının planlandığını söyledi.

NATO Uzay Mükemmeliyet Merkezi tarafından Fransa'da düzenlenen "1'inci Uzay Konferansı"na Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığınca katılım sağlandığını belirten Aktürk, "Diğer yandan Mehteran Birlik Komutanlığımızca 15-19 Mayıs tarihleri arasında 42'nci Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında konser ve tören faaliyetleri icra edilecektir." dedi.