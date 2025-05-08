A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum: Hindistan'ın terör bahanesi patladı! “Hiçbir delil yok”

6 Mayıs gecesi Hindistan ve Pakistan arasında başlayan sıcak çatışmalarda toplamda 45 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çatışmaların arka planında yer alan terör saldırısıyla ilgili Hindistan'ın ortaya attığı iddialar ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mete Sohtaoğlu, Hindistan'ın saldırgan tutumunun ardındaki gerekçeleri değerlendirdi. Sohtaoğlu, Hindistan'ın saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü kişilere dair hiçbir somut delil sunmadığını belirterek, "Ne bir ceset var, ne bir silah, ne de yakalanan bir kişi. Ortada yalnızca iddialar dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

ORTADA NE DELİL VAR NE DE BİR BİLGİ

Hindistan'ın saldırıya uğradığını iddia ettiği olayla ilgili olarak kamuoyuna açıklanan 10 kişilik bir listeden bahsedildiğini belirten Sohtaoğlu, Hindistan'ın bu kişilerin saldırı yapılan bölgede turist olarak bulundukları iddia edilse de bunun doğru olmadığını belirtti. Sohtaoğlu, "Çünkü saldırının gerçekleştiği bölge, Pakistan sınırına yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta, aynı zamanda Hindistan ordusu ve istihbarat mensuplarının aileleriyle birlikte hafta sonları dinlenmek için kullandığı bir sayfiye alanı. Yani buraya gelenlerin çoğu asker ya da güvenlik birimlerine mensup kişiler ya da onların yakınları.

Açıklanan 10 ya da 16 kişilik listede sivil kişiler de olabilir. Ancak önemli olan şu: Bu listeyi Hindistan hâlâ resmî olarak açıklamadı. Ölenlerin kimlikleri, hangi statüde oldukları gibi bilgiler kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmış değil" diye konuştu.