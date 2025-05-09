09 Mayıs 2025, Cuma
Haberler Özel Haber Haberleri Asya'daki savaşın sebebi ticaret yolu anlaşması mı? A Haber'de çarpıcı yorum: "Trump Hint Okyanusu'nda hakimiyet kurmaya çalışıyor"

Asya'daki savaşın sebebi ticaret yolu anlaşması mı? A Haber'de çarpıcı yorum: "Trump Hint Okyanusu'nda hakimiyet kurmaya çalışıyor"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 09.05.2025 02:27 Güncelleme: 09.05.2025 02:38
ABONE OL
Asya’daki savaşın sebebi ticaret yolu anlaşması mı? A Haber’de çarpıcı yorum: Trump Hint Okyanusu’nda hakimiyet kurmaya çalışıyor

Hindistan ve Pakistan arasında çatışmalar sürerken tüm dünya büyük endişeyle gelişmeleri takip ediyor. Sıcak çatışmaların devam ettiği Asya'da savaşın nedeni Hindistan tarafından terör kampları olarak belirtilse de birçok uzman isim çatışmaların arkasında pek çok sebebin bulunduğuna işaret ediyor. Özellikle Hindistan ve ABD, Çin ve Pakistan arasında imzalanan ticaret yolu anlaşmalarıyla bölgedeki ticaret hacmi, ciddi anlamda önem kazanırken savaşın başlamasının nedeninin milyon dolarlık anlaşmanın olduğu ifade ediliyor. A Haber'de Arka Plan programına katılan gazeteci Mete Sohtaoğlu bölgedeki ticaret anlaşmasına değinerek önemli açıklamalarda bulundu. Sohtaoğlu Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların Hint Okyanusu'nda Trump'ın hakimiyet kurmak istediğini belirtirken 'ABD'nin Hindistan'ın desteklemesinin sebebi tersane meselesidir. Ticaret savaşlarıyla nakliye koridor hattında tüm dünyanın gözü tamamen Kuzey Kutbu rotasıdır.' ifadelerini kullandı.

22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde yaşanan turistlere yönelik silahlı saldırının ardından 6 Mayıs akşamı Hindistan tarafından, terör kampları gerekçe gösterilerek Pakistan'a füze ile saldırı gerçekleşti. Pakistan'da 31, Hindistan'da ise 14 kişi yaşamını yitirirken iki nükleer gücün savaşı tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Bölgede sıcak çatışmalar karşılıklı olarak sürerken savaşın başlamasına ilişkin pek çok konu konuşuluyor.

Hindistan-ABD, Çin ve Pakistan arasında ticaret yolu anlaşmalarıyla deniz ve demiryolu ticaretinde önemli anlaşmalara imza atıldı. Peki savaş durumunun ardından Asya'daki ticaret durumu nasıl etkilenecek? İki komşu ülke arasındaki çatışmaların asıl sebebi milyar dolarlık ticaret yolu mu? Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programına katılan gazeteci Mete Sohtaoğlu, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilime yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN SAVAŞININ ASIL NEDENİ TİCARET YOLU ANLAŞMASI MI?


"TRUMP HİNT OKYANUSU'NDA HAKİMİYET KURMAYA ÇALIŞIYOR"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Çin, Gvadar Limanı'nı Hindistan'da çevreleyebilmek adına liman projesine 60 milyar dolar yatırım yaptı. ABD'nin Kızıldeniz'le neden bu kadar ilgilendiğine baktığımız zaman Çin tersanelerinde üretilen bir gemi ile ABD'de üretilen bir geminin maliyetini karşılaştırdığınız zaman ABD'de tersanede ticaret yapılan konteyner gemilerinin maliyeti 4 ila 5 kat artıyor. Trump burada bir deniz hakimiyeti kurmaya çalışıyor. Fakat tanker ve ticaret filolarıyla büyük tonajlı gemilerin ücretsiz şekilde Hint Okyanusu'nda cirit atmasını istiyor.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu (A Haber- Ekran Görüntüsü) Gazeteci Mete Sohtaoğlu (A Haber- Ekran Görüntüsü)

HİNDİSTAN TERSANELERİNDE TİCARET FİLOSU HEDEFİ

ABD'nin Hindistan'ın desteklemesinin sebebi tersane meselesidir. Asya'da şuan yerli ve milli olarak tabir edilen Amerikan gemilerinin tersanelerinde Hindistan'ın üretebilmesi için bir olanak yaratmaya çalışıyor. Trump Hindistan tersanelerini kullanarak çok ciddi bir ticaret filosu oluşturmaya çalışıyor.

A Haber- Ekran GörüntüsüA Haber- Ekran Görüntüsü

"BURADA FARKLI BİR MESELE VAR"

Husiler birçok gemi vurdu ve kimse bu gemilerde ne olduğunu kimse sorgulamadı. Neden hiçbir Katar ya da Rusya'nın doğal gaz gemisi Husiler'in hedefi olmuyor. Burada farklı bir mesele var. Burada gördüğünüz hatlar ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz ticaret hatları. Çin özetle Hindistan'ı, Pakistan ise İran'ı çevrelemeye çalışarak Hint Okyanusu'nda kapışma yaşanıyor. Bütün hatlar okyanusa çıksın ve bu limanlara yeni limanlar eklenecek.

A Haber- Ekran GörüntüsüA Haber- Ekran Görüntüsü

"TÜM DÜNYANIN GÖZÜ KUZEY KUTBU ROTASINDA"

Keşmir bölgesinde safir, yakut, kömür, Hindistan'ın Ladakh bölgesinde sınırlı olarak keşfedilmiş doğal gaz ve lityum var. İsrail'in dahi Hindistan ile iş birliği yapacağı minerallar, toprak altı elementleri, yer altı suyu kaynakları bunların hepsi sanayileşme demektir. Limanların geliştirilmesi demek Hint Okyanusu'na doğru kayan bir ağırlık merkezi var. Giyim, ayakkabı, teknoloji ve birçok ürün Asya'da üretiliyor. Şuan Trump'ın başlattığı büyük ticaret savaşlarıyla nakliye koridor hattının ortasındayız. Bu gördüğümüz bütün mesele Kuzey Kutbu rotasıdır. Buranın bütün havasını söndürecek rota çıkıyor. 16 günlük daha kısa rota ile Çin ve Rusya dahil bütün dünyanın gözünü diktiği Kuzey Kutbu rotası olduğundan Hint Okyanusu da bu rotadan bağımsız değildir.

Hindistan’ın terör bahanesi patladı! Hiçbir delil yokHindistan’ın terör bahanesi patladı! Hiçbir delil yok HİNDİSTAN'IN TERÖR BAHANESİ PATLADI! "HİÇBİR DELİL YOK"
Bilal Camii kullanılamaz haldeBilal Camii kullanılamaz halde BİLAL CAMİİ KULLANILAMAZ HALDE
Hindistan için en büyük problem Müslümanlık!Hindistan için en büyük problem Müslümanlık! HİNDİSTAN İÇİN EN BÜYÜK PROBLEM MÜSLÜMANLIK!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör