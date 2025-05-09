Asya'daki savaşın sebebi ticaret yolu anlaşması mı? A Haber'de çarpıcı yorum: "Trump Hint Okyanusu'nda hakimiyet kurmaya çalışıyor"

22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde yaşanan turistlere yönelik silahlı saldırının ardından 6 Mayıs akşamı Hindistan tarafından, terör kampları gerekçe gösterilerek Pakistan'a füze ile saldırı gerçekleşti. Pakistan'da 31, Hindistan'da ise 14 kişi yaşamını yitirirken iki nükleer gücün savaşı tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Bölgede sıcak çatışmalar karşılıklı olarak sürerken savaşın başlamasına ilişkin pek çok konu konuşuluyor.

Hindistan-ABD, Çin ve Pakistan arasında ticaret yolu anlaşmalarıyla deniz ve demiryolu ticaretinde önemli anlaşmalara imza atıldı. Peki savaş durumunun ardından Asya'daki ticaret durumu nasıl etkilenecek? İki komşu ülke arasındaki çatışmaların asıl sebebi milyar dolarlık ticaret yolu mu? Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programına katılan gazeteci Mete Sohtaoğlu, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilime yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.



"TRUMP HİNT OKYANUSU'NDA HAKİMİYET KURMAYA ÇALIŞIYOR"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Çin, Gvadar Limanı'nı Hindistan'da çevreleyebilmek adına liman projesine 60 milyar dolar yatırım yaptı. ABD'nin Kızıldeniz'le neden bu kadar ilgilendiğine baktığımız zaman Çin tersanelerinde üretilen bir gemi ile ABD'de üretilen bir geminin maliyetini karşılaştırdığınız zaman ABD'de tersanede ticaret yapılan konteyner gemilerinin maliyeti 4 ila 5 kat artıyor. Trump burada bir deniz hakimiyeti kurmaya çalışıyor. Fakat tanker ve ticaret filolarıyla büyük tonajlı gemilerin ücretsiz şekilde Hint Okyanusu'nda cirit atmasını istiyor.