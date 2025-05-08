Başkan Erdoğan’dan Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin net mesaj! “Tansiyonun düşmesi için gayret gösteriyoruz”

(Foto: AA)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Geçtiğimiz yıl Irak'a yaptığım ziyaretle ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. Sayın Sudani'nin ortaya koyduğu irade ve vizyon bu noktaya gelmemizde çok önemli rol oynamıştır. İnşallah bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Değerli Kardeşimle az önce Türkiye-Irak ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldık. Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

"BÖLGENİN GELECEĞİNDE TERÖRE YER YOK"

İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık. Şu gerçeği büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Derin tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Irak'la ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak telakki ediyoruz. Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Görüşmelerimizde güvenlik ve terörle mücadele iş birliğimiz üzerinde önemle durduk. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DAEŞ'e karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik.

(Foto: AA)

KALKINMA YOLU PROJESİ

Irak'la ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştı. Ancak potansiyelimizin çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Bu anlayışla çabalarımızı sürdürüyoruz. Kalkınma Yolu Projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma yoluna ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl imzaladığımız anlaşma ve tesis ettiğimiz işbirliği mekanizmaları marifetiyle altyapının ıslahı dahil olmak üzere Irak'la ortak projelerin gerçekleştirilmesine odaklanıyoruz.

Irak, Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz. Özellikle elektrik alanında derinleşen işbirliğimizi doğalgaz ve enerjinin diğer alanlarına teşmil etme arzusundayız. Sayın Başbakan'la ayrıca bankacılık, sanayi, eğitim ve yüksek öğretim gibi diğer alanlardaki işbirliğimizi de ele alarak bu konularda atabileceğimiz ilave adımları değerlendirdik. Sayın Sudani'nin basiretli yaklaşımı sayesinde Irak'ın bölgedeki istikrara önemli katkılarda bulunduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz.

(Foto: AA)

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise şu açıklamalarda bulundu: "Bu ziyaretimiz ve tabi ki ciddi diyaloglar ve görüşmeler açıkçası çok açık bir şekilde yapılmıştır ve az önce de mutabakat zapları imzalandı. Bunlar hepsi tabi ki daha önce Sayın Kardeşim Bağdat ziyaretinde imzaladığımız anlaşmaların bir uzatmasıdır ve bir uzantısıdır diyebilirim. Tabi ki temelde üzerinde ilişkilerimiz yürümektedir. Bunların güvenlik boyutları vardır ve tabi ki bildiğiniz gibi terör belası iki ülkeyi de etkilemektedir. Biz açık ve seçik bir şekilde bu konularla ilgili, güvenlikle ilgili Irak'ın güvenliğini, Türkiye'nin güvenliği saymaktayız. Ve hükümetimizin tutumunu da sabit olduğumuz PKK ile ilgili ve bu PKK örgütü tabi ki yasaklı bir örgüttür Irak yasalarına göre."

İMZALAR ATILDI

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ve Irak arasındaki anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Sudani'yi resmi törenle karşıladı (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi temaslar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan ve Sudani'nin, tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören alanında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, tüfekli gösteri gerçekleştirdi. Türkiye ve Irak bayrakları önünde poz veren Başkan Erdoğan ve Sudani, daha sonra Külliye'deki salona geçti.

Karşılaşama sonrasında iki lider arasındaki görüşme başladı (AA)

SUDANİ TÜRKİYE'DE

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani bugün Türkiye'ye geldi. Sudani'yi havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.



TİCARETTE HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

Bakan Bolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara ulaştırmak olduğunu ifade etti.