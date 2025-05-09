Hindistan’ın terör bahanesi patladı! Uzman isim A Haber’de açıkladı

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışmalarda 45 kişi hayatını kaybetti. Terör saldırısıyla ilişkilendirilen olaylara dair Hindistan'ın öne sürdüğü iddialar, somut delil yetersizliği nedeniyle tartışma konusu oldu. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Hindistan’ın terör saldırısında öne sürdüğü argümanları kanıtlayamadığını belirterek, “Saldırıyı yapanların kimliklerine dair ortada hiçbir delil yok. Şimdiye kadar ne bir ceset, ne bir silah, ne de yakalanan bir kişi gösterildi” dedi.