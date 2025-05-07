Özgür Özel'e yapılan saldırıda terör bağlantısı mı var? A Haber'de çarpıcı yorum: "Mağduriyet oluşturarak kamuoyunu yönlendirme hareketi eğilimi güçlü"

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"TERÖRLE ALAKASI VAR"

Mesut Hakkı Caşın, Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun emniyet güçleri tarafından titiz çalışmaları neticesinde her hareketinin araştırıldığını belirtirken saldırganın terörle bağlantısı olduğunu ifade etti. Caşın, "Bu şahıs 24 ve 48 saati nerede geçirdi? Telefon konuşmaları nerede? Bunu mutlaka Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis ekipleri takip ediyor. Diğer taraftan kimlerle konuştu ve azmettiren kim? Bir bir hukukçu ve asker olarak söyleyeyim bu şahıs kesinlikle terörle çalışan birisi. Asla tek başına değil. Ona emirleri veren biri var ve mutlaka çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.