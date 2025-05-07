Özgür Özel'e yapılan saldırıda terör bağlantısı mı var? A Haber'de çarpıcı yorum: "Mağduriyet oluşturarak kamuoyunu yönlendirme hareketi eğilimi güçlü"
Sırrı Süreyya Önder'in AKM'de düzenlenen anma töreni sonrası CHP'li Özgür Özel'e yapılan saldırıların yankıları sürüyor. Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun verdiği ifadesinde planlı olarak saldırıyı gerçekleştirmediğini belirtmesinin ardından akıllarda pek çok soru yanıt bulmayı bekliyor. Özel'e gerçekleştirilen saldırının planlı olmadığı iddiaları gerçek mi? Eğer planlıysa saldırının arkasında kimler var? A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan akademisyenler Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger olaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Caşın saldırının planlı olduğunu ifade ederken 'Saldırgan kesinlikle terörle çalışan birisi. Asla tek başına değil. Ona emirleri veren biri var ve mutlaka çıkacaktır.' dedi. Öte yandan Caşın, saldırının provokasyon olduğunu ve Özel'in yaptığı açıklamalarla çelişkili ifadeler kullandığına dikkat çekerek birilerinden talimat aldığını belirtti. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise saldırının planlı olduğunu söyleyerek 'Bunun bir PR çalışması ve CHP lehine kamuoyunu yönlendirme hareketi olduğu eğilimi daha güçlü gözüküyor.' dedi.
4 Mayıs'ta TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı düzenlendi. Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun Özel'e tokat atması sonrası gözaltına alınmış ve bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. AKM'de gerçekleşen saldırının yankıları sürerken yaşanan olayın planlı olup olmadığı tartışmaları beraberinde getirdi. A Haber ekranlarında Memleket Meselesi programına katılan uzman akademisyenler Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger saldırının ardından merak edilen sorulara çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"GÜVENLİK ZAAFİYETİ VAR"
Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırının planlı olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu. Caşın, "Özgür Özel'e yapılan bu saldırıda dikkat çekilmesi gereken iki husus var. İlkinin Selçuk Tengioğlu isimli şahıs bu saldırıyı planlı olarak azmettirdi. Ve o anlarda çok büyük bir güvenlik zaafiyeti var. Muhalefet liderinin yanına bu şahıs yaklaşamaz. Korumalar Özel'in önünde olması gerekir." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'Yİ KAOS'A SÜRÜKLERDİ"
Caşın, saldırganın tokat haricinde herhangi bir kesici materyal bulunması durumunda Özel'in canına kast edeceğini belirterek yaşanan saldırının kaosa neden olabileceğini ifade etti. Caşın; "Saldırganın tokat yerine olası bir elinde bıçak olsaydı o hamleyi bıçakla kalbine doğru yapmış olsaydı öldürücü nahiyeye doğru bu bir felaket olurdu ve Türkiye'ye kaosa sürüklerdi." dedi.
"TERÖRLE ALAKASI VAR"
Mesut Hakkı Caşın, Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun emniyet güçleri tarafından titiz çalışmaları neticesinde her hareketinin araştırıldığını belirtirken saldırganın terörle bağlantısı olduğunu ifade etti. Caşın, "Bu şahıs 24 ve 48 saati nerede geçirdi? Telefon konuşmaları nerede? Bunu mutlaka Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis ekipleri takip ediyor. Diğer taraftan kimlerle konuştu ve azmettiren kim? Bir bir hukukçu ve asker olarak söyleyeyim bu şahıs kesinlikle terörle çalışan birisi. Asla tek başına değil. Ona emirleri veren biri var ve mutlaka çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.
"BİRİLERİNDEN TALİMAT VAR"
Uzman isim açıklamalarının devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırı sonrası yaptığı açıklamalarıyla bugün yapmış olduğu partisinin Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarıyla örtüşmediğini ve Özel'in de birilerinden talimat aldığını ileri sürdü. Caşın, "Benim gördüğüm ciddi bir provokasyon. Toplumu kandırma var. Evet Özgür Özel'i tebrik ediyorum soğukkanlı davranmasından dolayı ama bugünkü ifadeleriyle tutmuyor. Demek ki birilerinden ona da talimat aldı. Kaosu sürdürmek için Türkiye ne zaman önemli bir karar alsa bu tür bir hadiseyle hemen parmak basmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
"MAĞDURİYET YARATARAK BİRİLERİ KURGULAMIŞ OLABİLİR"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Özgür Özel'e yönelik saldırının kendiliğinden gelişen bir saldırı olmadığını ifade ederken yaşanan olayın CHP'nin mağduriyet oluşturarak algı yönlendirme hareketi olabileceğine yer verdi. Ülger, "Son dakika karar verilen bir eylem olmadığını açık bir kurgunun pratiğe yansıtıldığı şeklinde. Benim kanaatime göre CHP'nin içerisinde partinin siyasi bakımdan güçlenmesini sağlayacak bir kurgu da olabilir. CHP'ye yönelik bir saldırı var ve biz gerçeği konuşuyoruz gibi bir mağduriyet yaratarak siyasi bir fayda sağlamayı birileri planlamış olabilir. Yönetimde birkaç kişinin yönlendirmesiyle de bu tip bir olay cereyan etmiş olabilir. Fotoğrafın tamamını göremiyoruz ama bunun bir PR çalışması ve CHP lehine kamuoyunu yönlendirme hareketi olduğu eğilimi daha güçlü gözüküyor." ifadelerine yer verdi.
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