Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Taksim'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Tengioğlu'nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Selçuk Tengioğlu ifadesinde, "04 Mayıs 2025 günü saat 08.30 sıralarında kalmış olduğum aparttaki odamda uyandım. Duşumu aldıktan sonra Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladım. Taksim'e giderken saat 10.00 sıralarında daha önce çamaşırhanesinde çalıştığım Urfalı Apo isimli şahsın şu an ismini hatırlamadığım otelinde kahvaltımı yaptım. Kahvaltı yaptıktan sonra Taksim'e hem vakit geçirmek hem de iş aramak maksadıyla yürürken, Taksim Meydanı civarında kalabalık bir insan topluluğu gördüm. Orada bulunan birine kalabalığın nedenini sorduğumda, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin Atatürk Kültür Merkezi'ne getirileceğini, kalabalığın bu sebeple olduğunu öğrendim. Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder'in terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Bundan dolayı Atatürk Kültür Merkezi'ne doğru yürüdüm. Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana geldim" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN GİRİŞİNİ VEYA ÇIKIŞINI BEKLEMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Tengioğlu, "Alana geldiğim esnada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in orada olup olmayacağını bilmiyordum. Alanda bir ara kalabalık bir heyetle Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel'in alana giriş yaptığını gördüm. Kendisi alana girdiğinde ben dışarıda beklemekteydim. Alana girdiği esnada veya devamında saldırı yapacağıma ilişkin herhangi bir iradem mevcut değildi. Bunu da planlamadım. Beyan ettiğim üzere iş aramak için o gün Taksim'e çıkmıştım. Ancak orada kalabalığı görünce ve oradan öğrendiğim üzere Sırrı Süreyya Önder'in cenaze merasimi olması münasebetiyle törene katılmak istedim. Bu nedenle tören bitene kadar da alanda kaldım. Yaklaşık 2-3 saat alanda beklemem bunun üzerinedir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in girişini veya çıkışını beklemem söz konusu değildir. Kaldı ki ben programa katılacağını bilmiyordum, alanda tesadüfen gördüm. Alanda beklediğim esnada, kamera görüntülerinden de görüleceği üzere Atatürk Kültür Merkezi'nin içerisindeki törenden görüntüleri yanımdaki şahısların telefonundan bir müddet izledim. Bu arada geçen sürenin farkında değilim. Ben alanda gezerken bir anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in karşımdan geldiğini gördüm. Bunun üzerine, kendisinin daha önceden devlet makamlarına yönelik tehditvari söylemleri bulunması nedeniyle yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine yüzüne doğru bir tokat vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ancak olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Daha öncesinde planlanmış veya organize edilen bir olay değildir" dedi.

'YAPMIŞ OLDUĞUM BU HAREKETLER BİR HAZIRLIK HAREKETİ DEĞİL'

Tengioğlu ifadesinin devamında, "Ben 66 yaşındayım. Cezaevinde kaldığım süreçte dahi sürekli spor yapıp hareket etmeye dikkat ederim. Bulunduğum yerde uzun süre sabit kalamam. Nezarethane görüntülerini de incelerseniz, orada da sürekli hareket ettiğim görülecektir. Yapmış olduğum bu hareketler bir hazırlık hareketi değil, o an bankta oturup sabit kaldığım için yapmış olduğum hareketlerden ibarettir. Bahsettiğim gibi olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Beni yönlendiren veya bana talimat veren kimse olmamıştır. Olay günü de aparttan çıkıp Taksim Meydanı'na doğru yürürken, sadece kahvaltı yaptığımı belirttiğim mekAnda çalışan, ismini bilmediğim yabancı uyruklu bir şahısla selamlaştım. Şahıs Türkçe bilmediği için fazla konuşmadık" dedi.

'KİMSENİN BANA VERMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Tengioğlu, "Ben cezaevinden çıktıktan sonra, şu an da hatırlamadığım yine kendi adıma kayıtlı olan bir telefon numarası aldım. Ancak parasını ödeyemediğimden numara kapandı. Ardından şu an kullanmış olduğum hattı aldım. Benim adıma kayıtlı olup başkasının kullandığı bir numara yoktur. Ben düzenli telefon kullanan bir insan değilim. Telefon kayıtlarından da görüleceği üzere düzenli görüştüğüm kimse yoktur. Telefonu çok kullanmam. MASAK raporunda tespit edilen hususlar doğrudur. Ben hem Antalya oteller bölgesinde hem de İstanbul'da günlük çalıştığım dönemlerde kazanmış olduğum tüm paraları dövize çevirir ve biriktirirdim. Daha sonra bu biriktirmiş olduğum meblağı bankaya yatırdım. Daha sonra buradan parayı çekerek, biriktirmiş olduğum meblağla birlikte 7.500 USD'yi başka bankaya yatırdım. Yaklaşık 4-5 ay olmuştur. Bu parayı da vadeli hesaba yatırdım. Buradan gelen getiri, yaşlılık aylığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 3 ayda bir vermiş olduğu yardımlarla geçimimi sağlamaktayım. Bunun yanı sıra İBB'den de 4.000 TL ve 2.000 TL olmak üzere yardım aldım. Bunun haricinde günübirlik işlerde de çalışmaktayım. Masraf olarak sadece aylık 3.500 TL'ye kaldığım aparta para vermekteyim. Bunun haricinde herhangi bir masrafım olmadığı için para biriktirmiştim. Biriktirmiş olduğum parayı herhangi bir şey karşılığında kimsenin bana vermesi söz konusu değildir. Olayı anlık duygusal bir durum içerisinde olmam sebebiyle gerçekleştirdim. Planlı bir eylem değildir. Ani gelişen bir olaydır. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" şeklinde konuştu.