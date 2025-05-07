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ASELSAN'ın ani kalp durmalarına müdahele cihazı İpsala'da devreye alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.05.2025 09:38 Güncelleme: 07.05.2025 10:21
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ASELSAN’ın ani kalp durmalarına müdahele cihazı İpsala’da devreye alındı

ASELSAN tarafından üretilen 7 otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazı, İpsala Sınır Kapısı'nda hizmet vermeye başladı.

Ani kalp durmalarında hastaya elektroşokla müdahale edilerek hayata döndürülmesini sağlayan cihazlar, sınır kapısının farklı noktalarına yerleştirildi.

ASELSAN’ın ani kalp durmalarına müdahele cihazı İpsala’da devreye alındı

ASELSAN Heartline OED cihazlarının yetkili distribütörü Helvacıoğlu Medikal Yöneticisi Atacan Helvacıoğlu, AA muhabirine, yılda 3 milyondan fazla yolcunun geçiş yaptığı İpsala Sınır Kapısı'nda önemli bir sağlık adımı atıldığını söyledi.

ASELSAN’ın ani kalp durmalarına müdahele cihazı İpsala’da devreye alındı

Helvacıoğlu, "İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ tarafından sınır kapısına 7 yerli üretim ASELSAN Heartline OED cihazı yerleştirildi. Bu cihazlar, ani kalp durmalarında saniyeler içinde müdahale imkanı sunarak hayat kurtarma potansiyeline sahiptir." dedi.

ASELSAN’ın ani kalp durmalarına müdahele cihazı İpsala’da devreye alındı

Cihazların kullanımıyla ilgili personele eğitim verildiğini anlatan Helvacıoğlu, "Bu sayede İpsala Sınır Kapısı yolcular için çok daha güvenli bir geçiş noktası haline geldi." diye konuştu.

Helvacıoğlu, bu cihazların alışveriş merkezleri, kent meydanları, spor salonları, oteller, fabrikalar ve büyük işletmelerde de yaygın şekilde bulunması gerektiğini vurguladı.

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ASELSAN’ın ani kalp durmalarına müdahele cihazı İpsala’da devreye alındı ASELSAN’ın ani kalp durmalarına müdahele cihazı İpsala’da devreye alındı ASELSAN’ın ani kalp durmalarına müdahele cihazı İpsala’da devreye alındı

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