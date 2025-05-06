İstanbul Emniyeti’nden Özel'in suikast iddialarına açıklama!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile cezaevinde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast düzenleneceği iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Selçuk Tengrioğlu'nun İmamoğlu'na suikast düzenleneyeceğini ihbar ettiği iddialarına ilişkin Ocak ayında yapılan bir ihbara dayandığı ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatıldığını belirterek, yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
"YAZILI İFADE VERMEK İSTEMEDİ"
EGM, "Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk TENGİOĞLU isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.
"BELEDİYE YETKİLİLERİ YASAL MÜRACAATTA BULUNMADI"
Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.
"İHBARDA SOMUT DELİL YOK"
Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delillere dayanmadığı, tamamen kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemele ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili sürec tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.
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